Депутат заявил о консенсусе в бундестаге по "Северному потоку — 2"

"В комитете бундестага по энергетике, по моей оценке, явное большинство выступает за продолжение строительства этого трубопровода. Есть возражения у "Зеленых", которые приводят экологические аргументы. Есть значительное большинство во всех партиях, вплоть до "Зеленых", которое заявляет о том, что эти санкции неприемлемы и против них нужно защищаться", - заявил Эрнст.