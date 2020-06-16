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Депутат заявил о консенсусе в бундестаге по "Северному потоку — 2"
В бундестаге есть консенсус по вопросу о необходимости завершения строительства "Северного потока 2", заявил на пресс-конференции в Берлине глава комитета... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:17
клаус эрнст
минэкономики фрг
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
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353
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клаус эрнст, минэкономики фрг, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, германия, сша, берлин (город), украина, в мире

Депутат заявил о консенсусе в бундестаге по "Северному потоку — 2"

12:51 16.06.2020 (обновлено: 13:17 16.06.2020)
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваГлава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст и исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономике Михаэль Хармс на пресс-конференции в Берлине по Северному потоку 2
Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст и исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономике Михаэль Хармс на пресс-конференции в Берлине по Северному потоку 2
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. В бундестаге есть консенсус по вопросу о необходимости завершения строительства "Северного потока 2", заявил на пресс-конференции в Берлине глава комитета бундестага ФРГ по энергетики Клаус Эрнст.
"В комитете бундестага по энергетике, по моей оценке, явное большинство выступает за продолжение строительства этого трубопровода. Есть возражения у "Зеленых", которые приводят экологические аргументы. Есть значительное большинство во всех партиях, вплоть до "Зеленых", которое заявляет о том, что эти санкции неприемлемы и против них нужно защищаться", - заявил Эрнст.
Он добавил, что не исключает, что по вопросу о поддержке "Северного потока 2" может быть принято общефракционное заявление.
Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
Строительство газопровода Северный поток-2
9 июня, 20:42Сказано в эфире
"Странный метод". Эксперт о новой идее в США по "Северному потоку-2"Американское издание опубликовало призыв ввести санкции против норвежской компании, которой предстоит сертифицировать "Северный поток-2". Эту идею оценил в эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
В минэкономики ФРГ опасаются, что санкции США против "Северного потока 2" могут коснуться не только немецких и европейских компаний, но и работы государственных ведомств, сообщила на прошлой неделе Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ министерства.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Клаус ЭрнстМинэкономики ФРГТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2ГерманияСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
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