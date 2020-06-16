В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Кремль не считает, что предоставление Кремль не считает, что предоставление Украине статуса партнера НАТО способствует укреплению безопасности в Европе , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Журналисты спросили у Пескова, следят ли в Кремле за информацией, что НАТО предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, и есть ли символизм в том, что это событие произошло в День России, 12 июня.

"Безусловно, мы на это обратили внимание. Наша позиция в отношении НАТО у наших границ, она последовательна, хорошо известна. Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи. И, конечно, учитывая характер НАТО и собственно изначальные цели, для которых создавался НАТО как механизм конфронтации, конечно, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО, скажем так, абсорбирует в себе все новые и новые страны в различных форматах", — ответил Песков.

Он отметил, что в Кремле не считают, "что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".