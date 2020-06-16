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В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Кремль не считает, что предоставление Украине статуса партнера НАТО способствует укреплению безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:36
нато
европа
безопасность
дмитрий песков
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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нато, европа, безопасность, дмитрий песков, украина, в мире

В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

12:50 16.06.2020 (обновлено: 21:36 16.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Кремль не считает, что предоставление Украине статуса партнера НАТО способствует укреплению безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у Пескова, следят ли в Кремле за информацией, что НАТО предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, и есть ли символизм в том, что это событие произошло в День России, 12 июня.
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Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО
"Безусловно, мы на это обратили внимание. Наша позиция в отношении НАТО у наших границ, она последовательна, хорошо известна. Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи. И, конечно, учитывая характер НАТО и собственно изначальные цели, для которых создавался НАТО как механизм конфронтации, конечно, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО, скажем так, абсорбирует в себе все новые и новые страны в различных форматах", — ответил Песков.
Он отметил, что в Кремле не считают, "что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".
Отвечая на вопрос о символизме решения НАТО по Украине, Песков указал, что это альянс уже пусть сам рассуждает. "Это не наша забота, мы в данном случае обращаем внимание на суть происходящих процессов", — заключил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 12:43
В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
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НАТОЕвропаБезопасностьДмитрий ПесковУкраинаВ мире
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