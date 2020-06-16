https://ria.ru/20200616/1572995217.html
В Кремле не сомневаются в обеспечении безопасности на голосовании
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в принятии всех мер для обеспечения безопасности во время голосования по... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:46
2020-06-16T12:46
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
политика
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_22ea3ed57ffdfd48536c340f60e1e8fa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, политика