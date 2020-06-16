В Кремле не сомневаются в обеспечении безопасности на голосовании

"И конечно же остается одним из приоритетов забота о здоровье и безопасности людей. И тех, кто приходит на голосование, и тех, кто организует голосование. Это такая вот константа в подходе. Поэтому никаких сомнений в том, что все необходимые меры будут приниматься, не должно быть, и у нас нет оснований в этом сомневаться", - рассказал Песков журналистам.