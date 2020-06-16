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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Кремле не сомневаются в обеспечении безопасности на голосовании
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в принятии всех мер для обеспечения безопасности во время голосования по... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:46
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, политика

В Кремле не сомневаются в обеспечении безопасности на голосовании

12:46 16.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в принятии всех мер для обеспечения безопасности во время голосования по поправкам в Конституцию России.
Он отметил, что Центризбирком работает в очень тесной связке, в тесном сотрудничестве и взаимодействии с Роспотребнадзором.
"И конечно же остается одним из приоритетов забота о здоровье и безопасности людей. И тех, кто приходит на голосование, и тех, кто организует голосование. Это такая вот константа в подходе. Поэтому никаких сомнений в том, что все необходимые меры будут приниматься, не должно быть, и у нас нет оснований в этом сомневаться", - рассказал Песков журналистам.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковПолитика
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