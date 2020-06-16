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В соцсетях и СМИ сообщили о блокировании протестующими улиц в Ереване
Пользователи соцсетей и СМИ сообщают о блокировании протестующими улиц в Ереване во время обсуждения в парламенте вопроса о лишении депутатской... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:45
гагик царукян
ереван
процветающая армения
армения
в мире
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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гагик царукян, ереван, процветающая армения, армения, в мире

В соцсетях и СМИ сообщили о блокировании протестующими улиц в Ереване

12:45 16.06.2020
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© Sputnik / Andranik GhazaryanСотрудники правоохранительных органов возле парламента Армении в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов возле парламента Армении в Ереване
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
ЕРЕВАН, 16 июн – РИА Новости. Пользователи соцсетей и СМИ сообщают о блокировании протестующими улиц в Ереване во время обсуждения в парламенте вопроса о лишении депутатской неприкосновенности главы оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Один из пользователей выложил в Facebook фотографии тоннеля в центре столицы, перегороженного автобусом.
По данным Sputnik Армения, грузовые автомобили с логотипами принадлежащего Царукяну концерна "Мульти Груп" перекрыли часть улицы Ачаряна на окраине Еревана. Водители и многочисленные граждане выражают поддержку лидеру партии "Процветающая Армения", пишет агентство. Онлайн-издание aysor.am сообщает о блокировании дороги, ведущей к окраинному ереванскому проспекту Мясникяна.
Армянская генпрокуратура намерена привлечь главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В ведомстве утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Следствие подозревает политика в создании организованной группы для подкупа избирателей.
Генпрокурор попросил парламент разрешить начать уголовное преследование Царукяна. У здания парламента собрались сторонники депутата.
Сотрудники правоохранительных органов возле парламента Армении в Ереване
10:59
У здания парламента Армении задержали более ста человек
Полиция стянула силы к зданию парламента и прилегающим скверам, пресекая попытки проведения митинга. Свои действия правоохранители мотивируют запретом на массовые акции в условиях чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.
Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%. По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.
Партия "Процветающая Армения" - политическая сила с либеральным уклоном - была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте текущего созыва "Процветающей Армении" принадлежит 25 мандатов из 132.
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Гагик ЦарукянЕреванПроцветающая АрменияАрменияВ мире
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