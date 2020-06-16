В соцсетях и СМИ сообщили о блокировании протестующими улиц в Ереване

ЕРЕВАН, 16 июн – РИА Новости. Пользователи соцсетей и СМИ сообщают о блокировании протестующими улиц в Гагика Царукяна. Пользователи соцсетей и СМИ сообщают о блокировании протестующими улиц в Ереване во время обсуждения в парламенте вопроса о лишении депутатской неприкосновенности главы оппозиционной парламентской фракции " Процветающая Армения

Один из пользователей выложил в Facebook фотографии тоннеля в центре столицы, перегороженного автобусом.

По данным Sputnik Армения , грузовые автомобили с логотипами принадлежащего Царукяну концерна "Мульти Груп" перекрыли часть улицы Ачаряна на окраине Еревана. Водители и многочисленные граждане выражают поддержку лидеру партии "Процветающая Армения", пишет агентство. Онлайн-издание aysor.am сообщает о блокировании дороги, ведущей к окраинному ереванскому проспекту Мясникяна.

Армянская генпрокуратура намерена привлечь главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В ведомстве утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Следствие подозревает политика в создании организованной группы для подкупа избирателей.

Генпрокурор попросил парламент разрешить начать уголовное преследование Царукяна. У здания парламента собрались сторонники депутата.

Полиция стянула силы к зданию парламента и прилегающим скверам, пресекая попытки проведения митинга. Свои действия правоохранители мотивируют запретом на массовые акции в условиях чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.

Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%. По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.