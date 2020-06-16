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"Камаз" разработал электрический мусоровоз "Чистогор"
Специалисты Научно-технического центра "Камаза" работают над созданием электрических грузовых автомобилей, первым из которых стал электрический мусоровоз с... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:43
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экономика
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авто, экономика

"Камаз" разработал электрический мусоровоз "Чистогор"

12:43 16.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковРабочие в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ"
Рабочие в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты Научно-технического центра "Камаза" работают над созданием электрических грузовых автомобилей, первым из которых стал электрический мусоровоз с индексом 53198 – "Камаз-Чистогор", говорится в сообщении компании.
Предполагается, что этот автомобиль станет родоначальником нового семейства грузовых автомобилей на электрической тяге. Шасси автомобиля изготовлено, сейчас идёт калибровка и настройка его электрических и электронных систем, в августе начнутся дорожные испытания шасси вместе с мусоровозной надстройкой, поясняет компания.
"Автомобиль оснащён современной комфортной кабиной на четырёхточечной пружинной подвеске без спального места. Передние и задние тормоза – дисковые. Максимальная скорость электрического грузовика – не менее 90 км/час. Преодолеваемый уклон – не менее 15%. Ёмкость тяговой аккумуляторной батареи – 156,6 кВт*ч. Расчётный запас хода при полной массе автомобиля, с учётом работы надстройки на прессование мусора – 100 км. Такой запас хода, как правило, позволяет осуществить на одной зарядке не менее двух циклов сбора и выгрузки мусора, что, в целом, соответствует обычному режиму эксплуатации мусоровозов в крупных городах", - приводит компания характеристики новинки.
По словам главного конструктора инновационных машин НТЦ "Камаз" Сергея Назаренко, в новом мусоровозе установлена система помощи водителю ADAS 3 уровня, что соответствует полуавтономному режиму движения автомобиля, а водитель выполняет роль оператора-контролёра и лишь иногда вмешивается в процесс движения грузовика. Назаренко подчеркнул, что использование этих технических решений позволяет полностью исключить выбросы вредных веществ в атмосферу со стороны грузового автомобиля и кардинально снизить уровень шума от транспортного средства.
"Серийное производство электромобиля "Камаз-53198" планируется начать в 2023 году. В перспективе семейство "Камаз-Чистогор" будет расширяться, в него войдут несколько моделей электрических грузовых автомобилей разной полной массы, колёсной формулы, длины и типа кузова", - также сообщает компания.

КАМАЗ-ЧИСТОГОР – ПЕРВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ОТ «КАМАЗА» Специалисты Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» работают...

Опубликовано КАМАЗ Вторник, 16 июня 2020 г.
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