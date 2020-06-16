"Камаз" разработал электрический мусоровоз "Чистогор"

"Автомобиль оснащён современной комфортной кабиной на четырёхточечной пружинной подвеске без спального места. Передние и задние тормоза – дисковые. Максимальная скорость электрического грузовика – не менее 90 км/час. Преодолеваемый уклон – не менее 15%. Ёмкость тяговой аккумуляторной батареи – 156,6 кВт*ч. Расчётный запас хода при полной массе автомобиля, с учётом работы надстройки на прессование мусора – 100 км. Такой запас хода, как правило, позволяет осуществить на одной зарядке не менее двух циклов сбора и выгрузки мусора, что, в целом, соответствует обычному режиму эксплуатации мусоровозов в крупных городах", - приводит компания характеристики новинки.