Путин проведет прямую линию после 1 июля

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми", — добавил представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что до голосования президент проводить прямую линию не планирует.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля.

Путин впервые общался с россиянами в прямом эфире 24 декабря 2001 года. В ходе этих программ президент традиционно отвечает на интересующие граждан вопросы по общественно-политической и социально-экономической обстановке, а также международным проблемам.

Задать вопрос можно по телефону, СМС, через специальное мобильное приложение или сайт программы.