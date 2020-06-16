https://ria.ru/20200616/1572994931.html
Путин проведет прямую линию после 1 июля
Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:43
2020-06-16T13:25
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина
с людьми", — добавил представитель Кремля.
Отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что до голосования президент проводить прямую линию не планирует.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля.
Путин впервые общался с россиянами в прямом эфире 24 декабря 2001 года. В ходе этих программ президент традиционно отвечает на интересующие граждан вопросы по общественно-политической и социально-экономической обстановке, а также международным проблемам.
Задать вопрос можно по телефону, СМС, через специальное мобильное приложение или сайт программы.
Прямую линию в прямом эфире транслируют многие российские телеканалы.