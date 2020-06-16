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Путин проведет прямую линию после 1 июля
Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:25
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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353
60
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет прямую линию после 1 июля

12:43 16.06.2020 (обновлено: 13:25 16.06.2020)
8823
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми", — добавил представитель Кремля.
Отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что до голосования президент проводить прямую линию не планирует.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля.
Путин впервые общался с россиянами в прямом эфире 24 декабря 2001 года. В ходе этих программ президент традиционно отвечает на интересующие граждан вопросы по общественно-политической и социально-экономической обстановке, а также международным проблемам.
Задать вопрос можно по телефону, СМС, через специальное мобильное приложение или сайт программы.
Прямую линию в прямом эфире транслируют многие российские телеканалы.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018
20 июня 2019, 00:04Прямая линия с Владимиром Путиным - 2019
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
20413134711
Обсудить 81
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Я устал и ухожу
16 июня, 13:12
Я В ТАНКЕ
8717201834
Все братское соседнее государство прильнёт к телеэкранам))
16 июня, 13:26
ОИОлег Иволгин
335910034
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