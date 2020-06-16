В ЦИК рассказали о подготовке регионов к голосованию по поправкам

Она добавила, что в ЦИК уже поступила информация из ряда регионов о том, как будет организовано видеонаблюдение.

"Например, Татарстан нам говорит о том, что в ТИКах установят видеонаблюдение, Ленобласть обещает обеспечить ряд участков и ТИКи видеорегистраторами. Везде разные принимаются меры. Есть еще один регион, который выведет трансляцию в ситуационны центр, в штаб. Тоже, в принципе, хорошая практика, я считаю, когда помимо наблюдения осуществляется наблюдение в центре, где квалифицированная группа наблюдателей и экспертов может отследить какие-то ситуации и оперативно принять меры", - отметила секретарь ЦИК.