https://ria.ru/20200616/1572994844.html
В ЦИК рассказали о подготовке регионов к голосованию по поправкам
Организацией видеонаблюдения за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции занимаются регионы, пока только некоторые из них сообщили о готовности... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:49
2020-06-16T14:38
цик рф
голосование по поправкам в конституцию
россия
общество
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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цик рф, россия, общество, политика
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Организацией видеонаблюдения за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции занимаются регионы, пока только некоторые из них сообщили о готовности его обеспечить в том или ином объеме, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина
.
"На настоящий момент только Москва
подтвердила видеонаблюдение в полном объеме на всех участках. Как мы знаем, общественный штаб Москвы сам будет организовывать видеостену, то есть в ЦИК
дополнительно как-то это выводиться не будет. Другие регионы изыскивают определенные возможности, но они не такие, конечно, как на выборах президента. Дорого и все-таки недостаточно было времени, чтобы подготовиться", - сказала Гришина в прямом эфире на сайте Независимого общественного мониторинга в ходе обсуждения с экспертами подготовки и проведения голосования.
Она добавила, что в ЦИК уже поступила информация из ряда регионов о том, как будет организовано видеонаблюдение.
"Например, Татарстан нам говорит о том, что в ТИКах установят видеонаблюдение, Ленобласть обещает обеспечить ряд участков и ТИКи видеорегистраторами. Везде разные принимаются меры. Есть еще один регион, который выведет трансляцию в ситуационны центр, в штаб. Тоже, в принципе, хорошая практика, я считаю, когда помимо наблюдения осуществляется наблюдение в центре, где квалифицированная группа наблюдателей и экспертов может отследить какие-то ситуации и оперативно принять меры", - отметила секретарь ЦИК.
По словам Гришиной, председатель ЦИК попросила регионы поискать возможности и усилить часть видеонаблюдения на голосовании по поправкам. "Мы ждем сейчас дополнительную информацию", - пояснила она.