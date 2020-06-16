Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200616/1572994844.html
В ЦИК рассказали о подготовке регионов к голосованию по поправкам
Организацией видеонаблюдения за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции занимаются регионы, пока только некоторые из них сообщили о готовности... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:38
цик рф
голосование по поправкам в конституцию
россия
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572808040_0:0:2940:1655_1400x0_80_0_0_3f22fdf31cb37f1320fe09cc630ef202.jpg
https://ria.ru/20200616/1572992042.html
https://ria.ru/20200616/1572984964.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572808040_0:0:2940:1655_1400x0_80_0_0_3f22fdf31cb37f1320fe09cc630ef202.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572808040_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a2e6989fe0711fb7d359c8408851691c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572808040_126:0:2174:2048_1400x0_80_0_0_017221f16237080a0e7db4d357491065.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цик рф, россия, общество, политика

В ЦИК рассказали о подготовке регионов к голосованию по поправкам

12:49 16.06.2020 (обновлено: 14:38 16.06.2020)
131
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО "Подольская фабрика офсетной печати"
Нарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Организацией видеонаблюдения за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции занимаются регионы, пока только некоторые из них сообщили о готовности его обеспечить в том или ином объеме, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.
"На настоящий момент только Москва подтвердила видеонаблюдение в полном объеме на всех участках. Как мы знаем, общественный штаб Москвы сам будет организовывать видеостену, то есть в ЦИК дополнительно как-то это выводиться не будет. Другие регионы изыскивают определенные возможности, но они не такие, конечно, как на выборах президента. Дорого и все-таки недостаточно было времени, чтобы подготовиться", - сказала Гришина в прямом эфире на сайте Независимого общественного мониторинга в ходе обсуждения с экспертами подготовки и проведения голосования.
Она добавила, что в ЦИК уже поступила информация из ряда регионов о том, как будет организовано видеонаблюдение.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
12:12Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК не возражает против мероприятий у участков для голосования
"Например, Татарстан нам говорит о том, что в ТИКах установят видеонаблюдение, Ленобласть обещает обеспечить ряд участков и ТИКи видеорегистраторами. Везде разные принимаются меры. Есть еще один регион, который выведет трансляцию в ситуационны центр, в штаб. Тоже, в принципе, хорошая практика, я считаю, когда помимо наблюдения осуществляется наблюдение в центре, где квалифицированная группа наблюдателей и экспертов может отследить какие-то ситуации и оперативно принять меры", - отметила секретарь ЦИК.
По словам Гришиной, председатель ЦИК попросила регионы поискать возможности и усилить часть видеонаблюдения на голосовании по поправкам. "Мы ждем сейчас дополнительную информацию", - пояснила она.
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
10:23Голосование по поправкам в Конституцию
Более 750 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании
410027
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюЦИК РФРоссияОбществоПолитика
Рекомендуем
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Эксперты: поправки к конституции – единый комплексный проект
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде обсудят голосование по поправкам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не сомневаются в обеспечении безопасности на голосовании
Девушка опускает бюллетень в урну во время демонстрации работы модельного участка для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
В ЦИК рассказали, как могут проголосовать болеющие граждане
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин проведет прямую линию после 1 июля
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК не возражает против мероприятий у участков для голосования
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
В ОП рассказали о работе по контролю за голосованием по поправкам
Президент РФ Владимир Путин
Песков: Путин не раз отмечал важность прививания чувства патриотизма
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
В магазинах появилась Конституция с новыми поправками
Нарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
Эпидемиолог посоветовал пожилым людям голосовать по поправкам онлайн
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Москве внимательно отслеживают деятельность НАТО у границ России
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
Более 750 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
В Минобороны рассказали о подготовке парада Победы в Москве
Александр Буксман
В ГП надеются, что нарушений на голосовании по поправкам не будет
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 9,6 миллиарда рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
Лента новостейМолния