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Глава ФСБ доложит Путину о работе НАК
Директор ФСБ Александр Бортников доложит во вторник президенту РФ Владимиру Путину о работе Национального антитеррористического комитета (НАК), сообщил... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:42
2020-06-16T12:42
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
александр бортников
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, александр бортников, безопасность