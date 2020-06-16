Ученые оценили вероятность осложнений у заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 20% населения планеты подвергаются повышенному риску тяжелого протекания заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.
Ученые из Великобритании, США и Китая провели оценку риска серьезных осложнений при заражении коронавирусом и выявили, что почти каждый пятый житель планеты имеет сопутствующее заболевание, что может привести к более тяжелому протеканию болезни. Однако в исследовании отмечается, что степень риска может меняться в зависимости от возраста.
"Мы подсчитали, что 1,7 миллиарда человек, что составляет 22% мирового населения, имеют по крайней мере одно сопутствующее заболевание, что подвергает их риску тяжелого протекания COVID-19 в случае заражения", - говорится в исследовании.
По мнению ученых, определение количества людей, подверженных высокому риску осложнений в случае заражения коронавирусом, может помочь создать правильную стратегию вакцинации и скорректировать планы по обеспечению безопасности особо уязвимых групп населения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.