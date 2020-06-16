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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572994570.html
Ученые оценили вероятность осложнений у заразившихся коронавирусом
Более 20% населения планеты подвергаются повышенному риску тяжелого протекания заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, говорится в исследовании,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, китай, сша, общество

Ученые оценили вероятность осложнений у заразившихся коронавирусом

12:38 16.06.2020
2705
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 20% населения планеты подвергаются повышенному риску тяжелого протекания заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.
Ученые из Великобритании, США и Китая провели оценку риска серьезных осложнений при заражении коронавирусом и выявили, что почти каждый пятый житель планеты имеет сопутствующее заболевание, что может привести к более тяжелому протеканию болезни. Однако в исследовании отмечается, что степень риска может меняться в зависимости от возраста.
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"Мы подсчитали, что 1,7 миллиарда человек, что составляет 22% мирового населения, имеют по крайней мере одно сопутствующее заболевание, что подвергает их риску тяжелого протекания COVID-19 в случае заражения", - говорится в исследовании.
По мнению ученых, определение количества людей, подверженных высокому риску осложнений в случае заражения коронавирусом, может помочь создать правильную стратегию вакцинации и скорректировать планы по обеспечению безопасности особо уязвимых групп населения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияКитайСШАОбщество
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