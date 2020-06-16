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Глава армянской оппозиционной партии заявил, что его вновь вызвали в СНБ
Глава оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, которому прокуратура республики намерена предъявить обвинения в подкупе избирателей, заявил,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:38
гагик царукян
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353
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Глава армянской оппозиционной партии заявил, что его вновь вызвали в СНБ

12:38 16.06.2020
117
© SputnikРуководитель партии "Процветающая Армения", глава фракции "Царукян" Гагик Царукян.
Руководитель партии Процветающая Армения, глава фракции Царукян Гагик Царукян.
© Sputnik
Руководитель партии "Процветающая Армения", глава фракции "Царукян" Гагик Царукян.. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 июн – РИА Новости. Глава оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, которому прокуратура республики намерена предъявить обвинения в подкупе избирателей, заявил, что его вновь вызвали на допрос в Службу национальной безопасности.
В воскресенье сотрудники Службы национальной безопасности Армении провели обыск в особняке Царукяна, а затем в течение почти девяти часов он давал показания в здании СНБ. Генпрокурор попросил парламент разрешить начать уголовное преследование Царукяна. Во вторник у здания парламента, который рассматривает этот вопрос, собрались сторонники депутата. Полиция пресекает попытки проведения митинга. Свои действия правоохранители мотивируют запретом на массовые акции в условиях чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.
"Сейчас я направляюсь в Службу национальной безопасности, там какие-то новые дела, кажется, из этого дела ничего не выходит", - сказал Царукян на заседании парламента. Он заявил, что у правоохранителей нет никаких доказательств его вины, и считает, что преследования начались после его критики в адрес властей. Политик также пообещал провести митинг после отмены чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса.
По его словам, провалы властей очевидны в борьбе с коронавирусом, социальной, экономической сфере, внешней политике. "Сегодня рейтинг властей не достигает и 7%. Делайте шаги в реальной жизни, фейками страной управлять нельзя… Никто не хочет инвестировать в Армению, так как не доверяют вам… Через три месяца стране грозит голод", - утверждает Царукян.
Сотрудники правоохранительных органов возле парламента Армении в Ереване
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У здания парламента Армении задержали более ста человек
Армянская генпрокуратура намерена привлечь Царукяна по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В ведомстве утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Следствие подозревает политика в создании организованной группы для подкупа избирателей.
Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%. По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.
Партия "Процветающая Армения" - политическая сила с либеральным уклоном - была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте нынешнего созыва "Процветающей Армении" принадлежит 25 мандатов из 132.
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Гагик ЦарукянПроцветающая АрменияАрменияВ мире
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