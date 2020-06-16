Глава армянской оппозиционной партии заявил, что его вновь вызвали в СНБ

"Сейчас я направляюсь в Службу национальной безопасности, там какие-то новые дела, кажется, из этого дела ничего не выходит", - сказал Царукян на заседании парламента. Он заявил, что у правоохранителей нет никаких доказательств его вины, и считает, что преследования начались после его критики в адрес властей. Политик также пообещал провести митинг после отмены чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса.