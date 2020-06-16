https://ria.ru/20200616/1572994327.html
В Подмосковье оценили ситуацию с распространением коронавируса
Около 20 тысяч тестов на COVID-19 в сутки проводят сегодня в Подмосковье, при этом число новых выявленных случаев заболевания снижается, рассказала в интервью... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:35
2020-06-16T13:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Около 20 тысяч тестов на COVID-19
в сутки проводят сегодня в Подмосковье
, при этом число новых выявленных случаев заболевания снижается, рассказала в интервью РИА Новости министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"Сегодня ситуация по заболеваемости COVID-19 в Подмосковье стабилизировалась. Несмотря на то, что мы сейчас проводим почти 20 тысяч тестов на инфекцию в сутки, случаев заражения выявляется значительно меньше, чем когда мы делали 14 тысяч тестов. Для примера: 22 мая мы выполнили почти 14 тысяч тестов и выявили 831 заболевшего, а 5 июня - более 18 тысяч тестов и среди них только 762 инфицированных", - сказала Стригункова.
Коэффициент распространения коронавируса в регионе около единицы, сказала министр. Свободный коечный фонд для лечения больных COVID-19, по состоянию на 15 июня, составляет 84,3% при норме 50%.
"Также по тестированию жителей методом ПЦР на 100 тысяч населения: на 15 июня – 231 при норме 100", - отметила Стригункова.
Если жители Подмосковья не будут соблюдать все меры предосторожности, то в любой момент регион может вернуться в самое пиковое и тяжелое время, когда выявлялось более тысячи заболевших в день, у многих болезнь протекала в тяжелой форме, подчеркнула она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.