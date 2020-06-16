В Подмосковье оценили ситуацию с распространением коронавируса

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Около 20 тысяч тестов на Около 20 тысяч тестов на COVID-19 в сутки проводят сегодня в Подмосковье , при этом число новых выявленных случаев заболевания снижается, рассказала в интервью РИА Новости министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Сегодня ситуация по заболеваемости COVID-19 в Подмосковье стабилизировалась. Несмотря на то, что мы сейчас проводим почти 20 тысяч тестов на инфекцию в сутки, случаев заражения выявляется значительно меньше, чем когда мы делали 14 тысяч тестов. Для примера: 22 мая мы выполнили почти 14 тысяч тестов и выявили 831 заболевшего, а 5 июня - более 18 тысяч тестов и среди них только 762 инфицированных", - сказала Стригункова.

Коэффициент распространения коронавируса в регионе около единицы, сказала министр. Свободный коечный фонд для лечения больных COVID-19, по состоянию на 15 июня, составляет 84,3% при норме 50%.

"Также по тестированию жителей методом ПЦР на 100 тысяч населения: на 15 июня – 231 при норме 100", - отметила Стригункова.

Если жители Подмосковья не будут соблюдать все меры предосторожности, то в любой момент регион может вернуться в самое пиковое и тяжелое время, когда выявлялось более тысячи заболевших в день, у многих болезнь протекала в тяжелой форме, подчеркнула она.