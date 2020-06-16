RT запускает медиашколу для региональных журналистов и блогеров

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Телеканал RT запускает бесплатную медиашколу "RT - Регион", где журналистов и блогеров из регионов научат создавать уникальный контент, а также расскажут, как вывести региональные новости на федеральный уровень, сообщается на сайте телеканала.