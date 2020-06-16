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RT запускает медиашколу для региональных журналистов и блогеров
Телеканал RT запускает бесплатную медиашколу "RT - Регион", где журналистов и блогеров из регионов научат создавать уникальный контент, а также расскажут, как... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:31
телеканал rt
маргарита симоньян
москва
общество
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москва
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155645/98/1556459826_0:132:3036:1840_1400x0_80_0_0_0481bfd01119808e849e996a8ec6d77e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеканал rt, маргарита симоньян, москва, общество

RT запускает медиашколу для региональных журналистов и блогеров

12:31 16.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Телеканал RT запускает бесплатную медиашколу "RT - Регион", где журналистов и блогеров из регионов научат создавать уникальный контент, а также расскажут, как вывести региональные новости на федеральный уровень, сообщается на сайте телеканала.
"Слушатели медиашколы "RT - Регион" узнают, как вывести региональные новости на федеральный уровень, смогут снять необычный сюжет или смонтировать вирусный ролик, научатся создавать уникальный контент для соцсетей. Известные журналисты и медиаменеджеры обсудят с участниками юридические аспекты работы и психологию профессии", - говорится в сообщении.
По словам главреда телеканала Маргариты Симоньян, которые приводятся в сообщении, слушателям не нужно будет куда-либо ехать, журналисты сами приедут и расскажут, чему научились на RT.
В 2016 году RT открыл "Школу" для начинающих журналистов и блогеров в Москве. В январе 2020 года запустилась онлайн-школа RT - авторские тренинги и вебинары стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней очно и заочно прошли уже около 500 человек из 20 стран. Часть выпускников получила возможность присоединиться к команде RT.
Участие в проекте "RT - Регион" бесплатное, набор слушателей проводится на конкурсной основе.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Вчера, 14:01
Волин назвал МИА "Россия сегодня" и RT лидерами по работе с аудиторией
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Телеканал RTМаргарита СимоньянМоскваОбщество
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