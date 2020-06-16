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Вологодская область
https://ria.ru/20200616/1572994011.html
На Вологодчине отремонтируют почти 30 сельских домов культуры
В Вологодской области за лето отремонтируют еще 26 сельских домов культуры в рамках региональной программы, на это выделено 75 миллионов рублей, сообщил на... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:30
вологодская область
владимир осиповский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
владимир осиповский

На Вологодчине отремонтируют почти 30 сельских домов культуры

12:30 16.06.2020
17
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКапитальный ремонт здания
Капитальный ремонт здания
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Капитальный ремонт здания
ВОЛОГДА, 16 июн – РИА Новости. В Вологодской области за лето отремонтируют еще 26 сельских домов культуры в рамках региональной программы, на это выделено 75 миллионов рублей, сообщил на оперативном совещании в правительстве области начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский.
"Программа является логичным дополнением комплексного проекта "Культура малой родины" - проект "Местный дом культуры", инициированного всероссийской политической партией "Единая Россия" и Минкультуры РФ способствует решению главной проблемы, которая актуальна для большинства домов культуры на селе, – проведению капитальных ремонтов зданий культурно-досуговых учреждений. Проект также включен в паспорт региональной составляющей национального проекта "Культура" и региональной составляющей федерального проекта "Культурная среда", - пояснил Осиповский.
В сельских учреждениях культуры заменяют окна и двери, кровлю, входные группы, системы отопления. "Что касается реализации программы в 2021 году, то предварительно отобраны 26 объектов для участия, по 14 из них проектно-сметная документация разработана и направлена на экспертизу, по 12 - находится в стадии разработки", - сказал Осиповский.
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Программа рассчитана на пять лет, в течение которых будут приведены в порядок 130 сельских домов культуры, 26 из них - по одному в каждом муниципальном районе - отремонтированы в 2019 году.
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Вологодская областьВладимир Осиповский
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