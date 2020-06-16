На Вологодчине отремонтируют почти 30 сельских домов культуры

ВОЛОГДА, 16 июн – РИА Новости. В Вологодской области за лето отремонтируют еще 26 сельских домов культуры в рамках региональной программы, на это выделено 75 миллионов рублей, сообщил на оперативном совещании в правительстве области начальник департамента культуры и туризма . В Вологодской области за лето отремонтируют еще 26 сельских домов культуры в рамках региональной программы, на это выделено 75 миллионов рублей, сообщил на оперативном совещании в правительстве области начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский

"Программа является логичным дополнением комплексного проекта "Культура малой родины" - проект "Местный дом культуры", инициированного всероссийской политической партией "Единая Россия" и Минкультуры РФ способствует решению главной проблемы, которая актуальна для большинства домов культуры на селе, – проведению капитальных ремонтов зданий культурно-досуговых учреждений. Проект также включен в паспорт региональной составляющей национального проекта "Культура" и региональной составляющей федерального проекта "Культурная среда", - пояснил Осиповский.

В сельских учреждениях культуры заменяют окна и двери, кровлю, входные группы, системы отопления. "Что касается реализации программы в 2021 году, то предварительно отобраны 26 объектов для участия, по 14 из них проектно-сметная документация разработана и направлена на экспертизу, по 12 - находится в стадии разработки", - сказал Осиповский.