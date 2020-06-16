В МЧС оценили условия проживания граждан Азербайджана в палаточном лагере

Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев рассказали РИИ Новости, что граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией COVID-19. Ночью ситуацию стабилизировали.