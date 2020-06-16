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В МЧС оценили условия проживания граждан Азербайджана в палаточном лагере
Проживающим в пункте временного размещения на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана гражданам Азербайджана созданы все необходимые условия,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:52
беспорядки во временном лагере в дагестане
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
азербайджан
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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беспорядки во временном лагере в дагестане, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азербайджан, происшествия

В МЧС оценили условия проживания граждан Азербайджана в палаточном лагере

12:30 16.06.2020 (обновлено: 13:52 16.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане
Пункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 16 июн - РИА Новости. Проживающим в пункте временного размещения на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана гражданам Азербайджана созданы все необходимые условия, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС по республике.
Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев рассказали РИИ Новости, что граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией COVID-19. Ночью ситуацию стабилизировали.
"По линии МЧС проживающим в лагере созданы все условия. Пункт временного размещения оснащен двумя полевыми кухнями, водовозом с питьевой и технической водой, действует пожарный пост, есть медики и психологи", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, из сотрудников МЧС в ходе конфликта в палаточном лагере никто не пострадал.
Республика Дагестан
11:45
Источник: делегация из Баку посетит Дагестан из-за ЧП в палаточном лагере
14414630
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Беспорядки во временном лагере в ДагестанеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АзербайджанПроисшествия
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пусть возместят ущерб и можно выслать и на пять лет закрыть въезд в россию
16 июня, 13:06
всвиктор соснов
3000000
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