https://ria.ru/20200616/1572993983.html
В МЧС оценили условия проживания граждан Азербайджана в палаточном лагере
Проживающим в пункте временного размещения на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана гражданам Азербайджана созданы все необходимые условия,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:30
2020-06-16T13:52
беспорядки во временном лагере в дагестане
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
азербайджан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572990382_337:256:1801:1080_1400x0_80_0_0_ee4aa22098d6cd64a9f70ef502b91567.jpg
https://ria.ru/20200616/1572990181.html
виктор соснов
пусть возместят ущерб и можно выслать и на пять лет закрыть въезд в россию
30
3
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572990382_337:256:1801:1080_1400x0_80_0_0_ee4aa22098d6cd64a9f70ef502b91567.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572990382_334:0:1774:1080_1400x0_80_0_0_65dadda4947d29eebf1d4a3daa53e37a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572990382_514:0:1594:1080_1400x0_80_0_0_9d8b9b6c57e47887d874b4871ace9b7c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки во временном лагере в дагестане, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азербайджан, происшествия