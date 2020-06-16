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Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 9,6 миллиарда рублей
Росавиация одобрила авиакомпаниям РФ субсидии за потери из-за ситуации с коронавирусом на сумму 9,6 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:32
россия
субсидии
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РИА Новости
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россия, субсидии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 9,6 миллиарда рублей

12:32 16.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Росавиация одобрила авиакомпаниям РФ субсидии за потери из-за ситуации с коронавирусом на сумму 9,6 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве.
"За месяц в Росавиацию поступило 31 заявление от авиакомпаний на предоставление субсидий. За этот период агентством приняты положительные решения по 21 заявлению на сумму 9,607 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Человек около информационного баннера в аэропорту Шереметьево в Москве
8 июня, 10:55Распространение нового коронавируса
Источник: Росавиация работает над возобновлением международных рейсов
Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года.
"В настоящее время на проверке в Росавиации находится документация 19 авиакомпаний, объем предполагаемых субсидий составляет 841 миллион рублей", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее поручил поддержать авиаперевозчиков, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей.
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РоссияСубсидииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
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