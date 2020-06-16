Прокуратура КБР открыла горячую линию для медиков

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала горячую телефонную линию для медиков, которые работают с больными коронавирусом, сообщает региональное ведомство.

"Прокуратурой республики открыта горячая линия, на которую могут обратиться медицинские работники по вопросам невыплаты стимулирующих надбавок, отсутствия в медицинских учреждениях лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при обращении на горячую линию необходимо указывать сведения об органе, которым допущены нарушения, и информацию об обстоятельствах, повлекших нарушения.

"Кроме того, на горячую линию по телефону 8-828-083-02-80 могут обратиться предприниматели по вопросам поддержки государством малого и среднего бизнеса в условиях коронавирусной инфекции", - отмечает прокуратура.

В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 4055 случаев коронавирусной инфекции, скончались 40 пациентов с COVID-19, в том числе одна медсестра.