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Прокуратура КБР открыла горячую линию для медиков
Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала горячую телефонную линию для медиков, которые работают с больными коронавирусом, сообщает региональное ведомство. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:33
кабардино-балкарская республика (кбр)
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кабардино-балкарская республика (кбр), здравоохранение, коронавирус в россии, коронавирус covid-19

Прокуратура КБР открыла горячую линию для медиков

12:33 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала горячую телефонную линию для медиков, которые работают с больными коронавирусом, сообщает региональное ведомство.
"Прокуратурой республики открыта горячая линия, на которую могут обратиться медицинские работники по вопросам невыплаты стимулирующих надбавок, отсутствия в медицинских учреждениях лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что при обращении на горячую линию необходимо указывать сведения об органе, которым допущены нарушения, и информацию об обстоятельствах, повлекших нарушения.
"Кроме того, на горячую линию по телефону 8-828-083-02-80 могут обратиться предприниматели по вопросам поддержки государством малого и среднего бизнеса в условиях коронавирусной инфекции", - отмечает прокуратура.
В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 4055 случаев коронавирусной инфекции, скончались 40 пациентов с COVID-19, в том числе одна медсестра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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