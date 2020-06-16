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Распространение нового коронавируса
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В Подмосковье отметили рост числа излечившихся от коронавируса
Сегодня из медучреждений Подмосковья в первую очередь выписывают пациентов после COVID-19, заболевших в пиковые даты по росту распространения коронавируса – 10... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:06
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Подмосковье отметили рост числа излечившихся от коронавируса

12:28 16.06.2020 (обновлено: 13:06 16.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сегодня из медучреждений Подмосковья в первую очередь выписывают пациентов после COVID-19, заболевших в пиковые даты по росту распространения коронавируса – 10 и 11 мая, рассказала в интервью РИА Новости министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"Сегодня в Подмосковье после коронавируса выздоровели более 17 тысяч пациентов, и их число продолжает увеличиваться. ...В первую очередь увеличение количества выздоровлений связано с тем, что сегодня мы выписываем пациентов, которые заболели в пиковые даты по росту распространения инфекции – это 10 и 11 мая", - сказала Стригункова.
При этом за май вылечено 7,6 тысячи человек, а за первую неделю июня - более 3 тысяч пациентов, отметила министр.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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