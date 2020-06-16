В Подмосковье отметили рост числа излечившихся от коронавируса

"Сегодня в Подмосковье после коронавируса выздоровели более 17 тысяч пациентов, и их число продолжает увеличиваться. ...В первую очередь увеличение количества выздоровлений связано с тем, что сегодня мы выписываем пациентов, которые заболели в пиковые даты по росту распространения инфекции – это 10 и 11 мая", - сказала Стригункова.