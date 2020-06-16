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В Подмосковье отметили рост числа излечившихся от коронавируса
Сегодня из медучреждений Подмосковья в первую очередь выписывают пациентов после COVID-19, заболевших в пиковые даты по росту распространения коронавируса – 10... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:28
2020-06-16T13:06
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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