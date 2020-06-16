Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572993488.html
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 64
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 64, сообщили РИА Новости в региональном оперативном РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1400x0_80_0_0_9e75d881cb0f5cc9f49b45bb26aa2eaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1400x0_80_0_0_79f407c35beae73a4f522ea55fe52d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия, общество

В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 64

12:24 16.06.2020
77
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 16 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 64, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2623 случая заболевания коронавирусом, скончались 63 человека, в том числе муфтий республики.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"За сутки умер один пациент – мужчина 1964 года рождения, имевший сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в республике выявлены 34 новых случая заболевания коронавирусом, всего 2657 установленных диагнозов COVID-19. Выздоровели всего 2135 человек.
Госпитализированы 350 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 188, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая шесть человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6225 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 469 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 437.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика ИнгушетияОбщество
Рекомендуем
Врач скорой помощи
В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса
Врач скорой помощи
В Пензенской области число излечившихся от коронавируса достигло 3183
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин открыл сезон летних веранд в Москве
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Число случаев коронавируса в погранслужбе Украины выросло до 73
Нидерланды
В Нидерландах число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч
Остров Итуруп
В селе на острове Итуруп ввели режим ЧС из-за COVID-19 у военного
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова
В ФОМС оценили объем оказания медицинской помощи пациентам
Механизированная колонна военной техники во время репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге
В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Число жертв коронавируса в Иране превысило девять тысяч
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 51
Врач скорой помощи
В Подмосковье более половины пациентов с COVID-19 лечатся дома
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Ингушетии завели дело после перестрелки, где погибли четыре человека
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
В Пекине повысили уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав направил медиков в ряд регионов для борьбы с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
Лента новостейМолния