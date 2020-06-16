https://ria.ru/20200616/1572993488.html
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 64
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 64, сообщили РИА Новости в региональном оперативном РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:24
2020-06-16T12:24
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коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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НАЛЬЧИК, 16 июн - РИА Новости.
Еще один пациент с коронавирусом
скончался в Ингушетии
за сутки, общее число умерших в республике выросло до 64, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2623 случая заболевания коронавирусом, скончались 63 человека, в том числе муфтий республики.
"За сутки умер один пациент – мужчина 1964 года рождения, имевший сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в республике выявлены 34 новых случая заболевания коронавирусом, всего 2657 установленных диагнозов COVID-19. Выздоровели всего 2135 человек.
Госпитализированы 350 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 188, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая шесть человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6225 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 469 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 437.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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