В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 64

НАЛЬЧИК, 16 июн - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 64, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2623 случая заболевания коронавирусом, скончались 63 человека, в том числе муфтий республики.

"За сутки умер один пациент – мужчина 1964 года рождения, имевший сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба, за сутки в республике выявлены 34 новых случая заболевания коронавирусом, всего 2657 установленных диагнозов COVID-19. Выздоровели всего 2135 человек.

Госпитализированы 350 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 188, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая шесть человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6225 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 469 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 437.