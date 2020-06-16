Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572993457.html
В Германии призвали отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"
Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против американских сенаторов, выступивших с инициативой принять новые меры против... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:19
северный поток — 2
сенат сша
бундестаг германии
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996796_0:512:2730:2048_1400x0_80_0_0_dbb56b852de496e8d72823193a3a3ec1.jpg
https://ria.ru/20200605/1572523633.html
https://ria.ru/20200604/1572492604.html
https://ria.ru/20200527/1572023060.html
Осталось спросить на это разрешения у США
111
Как мило)*— провести обсуждения о том, являемся ли мы штатом США, сателлитом США - серьёзно? Евросоюз не знает что из себя представляет?)))*
87
20
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996796_0:512:2730:2048_1400x0_80_0_0_dbb56b852de496e8d72823193a3a3ec1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996796_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_995d0522c11deaa7259deadfae8234b1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996796_538:0:2586:2048_1400x0_80_0_0_69042eb3f4dd6cec5df05ef92f371a59.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, сенат сша, бундестаг германии, германия, сша, в мире

В Германии призвали отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"

12:24 16.06.2020 (обновлено: 17:19 16.06.2020)
14025
© РИА Новости / Ангелина ТимофееваГлава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст и исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономике Михаэль Хармс на пресс-конференции в Берлине по Северному потоку 2
Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст и исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономике Михаэль Хармс на пресс-конференции в Берлине по Северному потоку 2
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
БЕРЛИН, 16 июн — РИА Новости. Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против американских сенаторов, выступивших с инициативой принять новые меры против строительства "Северного потока — 2".
"Германия должна использовать свое председательство в Совете ЕС, чтобы инициировать следующие процессы <...> — провести обсуждения о том, являемся ли мы штатом США, сателлитом США. <...> Нам нужен единогласный ответ Европы, потому что это не только наш вопрос, независимо от позиции по "Северному потоку — 2". Санкции — плохое средство, особенно в экономической политике. Но мы должны задуматься о встречных мерах, например штрафных пошлинах на американский СПГ", — сказал Эрнст.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
5 июня, 14:54
В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Он также отметил, что в комитете бундестага по энергетике большинство выступает за продолжение строительства газопровода.

"Есть значительное большинство во всех партиях, вплоть до зеленых, которое заявляет о том, что эти санкции неприемлемы и против них нужно защищаться", — подчеркнул Эрнст.

В начале июня в американский сенат внесли законопроект о санкциях против "Северного потока — 2", который предполагает введение мер против компаний, предоставляющих услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для работающих на трубопроводе судов. Также под санкции могут попасть фирмы, проводящие испытания, инспекции и сертификацию участников строительства. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая Теда Круза.
В немецком Минэкономики опасаются, что американские санкции против "Северного потока — 2" коснутся не только немецких и европейских компаний, но и затронут работу государственных ведомств.
Член комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Вашингтону не по силам сорвать завершение строительства "Северного потока 2", однако санкции могут повлиять на сроки. По его мнению, США в отчаянии идут на грубейшее давление на Европу, предчувствуя риск потерять контроль над ситуацией.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
4 июня, 23:20
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.
Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Как отмечал Владимир Путин, Россия способна реализовать проект без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить строительство, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
27 мая, 08:00
Дело — еще не труба. Когда будет достроен "Северный поток — 2"
561235107
Обсудить 20
Северный поток — 2Сенат СШАБундестаг ГерманииГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Осталось спросить на это разрешения у США
16 июня, 13:37
ОИОлег Иволгин
176903121
Как мило)*— провести обсуждения о том, являемся ли мы штатом США, сателлитом США - серьёзно? Евросоюз не знает что из себя представляет?)))*
16 июня, 14:35
галина волох ( Морозова )
68150103
Рекомендуем
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" отправил Дании новый запрос по судам
Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов
Глубочайший спад: в США официально объявили о начале рецессии
Видео взрыва в Кэсоне
Взрыв в КНДР межкорейского офиса связи попал на видео
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска
Автомобили скорой помощи
При перестрелке в Ингушетии погибли не менее трех человек
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Протест в Мосгорсуде: жизни белых американских шпионов тоже важны!
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
В МИД отреагировали на претензии США из-за приговора Уилану
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Статуя Свободы в Нью-Йорке
США готовятся обрушить на Европу и Азию "меры возмездия"
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Американцы разглядели "российский след" в мировом терроризме
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
Глава Минобороны Японии заявил о намерении отказаться от американских ПРО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
Лента новостейМолния