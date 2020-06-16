В Германии призвали отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"

В начале июня в американский сенат внесли законопроект о санкциях против "Северного потока — 2", который предполагает введение мер против компаний, предоставляющих услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для работающих на трубопроводе судов. Также под санкции могут попасть фирмы, проводящие испытания, инспекции и сертификацию участников строительства. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая