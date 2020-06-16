В Германии призвали отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 16 июн — РИА Новости. Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против американских сенаторов, выступивших с инициативой принять новые меры против строительства "Северного потока — 2".
"Германия должна использовать свое председательство в Совете ЕС, чтобы инициировать следующие процессы <...> — провести обсуждения о том, являемся ли мы штатом США, сателлитом США. <...> Нам нужен единогласный ответ Европы, потому что это не только наш вопрос, независимо от позиции по "Северному потоку — 2". Санкции — плохое средство, особенно в экономической политике. Но мы должны задуматься о встречных мерах, например штрафных пошлинах на американский СПГ", — сказал Эрнст.
Он также отметил, что в комитете бундестага по энергетике большинство выступает за продолжение строительства газопровода.
"Есть значительное большинство во всех партиях, вплоть до зеленых, которое заявляет о том, что эти санкции неприемлемы и против них нужно защищаться", — подчеркнул Эрнст.
В начале июня в американский сенат внесли законопроект о санкциях против "Северного потока — 2", который предполагает введение мер против компаний, предоставляющих услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для работающих на трубопроводе судов. Также под санкции могут попасть фирмы, проводящие испытания, инспекции и сертификацию участников строительства. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая Теда Круза.
В немецком Минэкономики опасаются, что американские санкции против "Северного потока — 2" коснутся не только немецких и европейских компаний, но и затронут работу государственных ведомств.
Член комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Вашингтону не по силам сорвать завершение строительства "Северного потока — 2", однако санкции могут повлиять на сроки. По его мнению, США в отчаянии идут на грубейшее давление на Европу, предчувствуя риск потерять контроль над ситуацией.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.
Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Как отмечал Владимир Путин, Россия способна реализовать проект без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить строительство, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.