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В селе на острове Итуруп ввели режим ЧС из-за COVID-19 у военного
Режим ЧС из-за выявленного случая коронавирусной инфекции у военнослужащего введен в селе Горячие Ключи на курильском острове Итуруп, сообщил во вторник... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:39
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, итуруп, валерий лимаренко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), южно-сахалинск, хабаровск, сахалинская область, общество

В селе на острове Итуруп ввели режим ЧС из-за COVID-19 у военного

12:21 16.06.2020 (обновлено: 16:39 16.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкОстров Итуруп
Остров Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Остров Итуруп. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Режим ЧС из-за выявленного случая коронавирусной инфекции у военнослужащего введен в селе Горячие Ключи на курильском острове Итуруп, сообщил во вторник губернатор Валерий Лимаренко.
"Положительный диагноз подтвержден в селе Горячие Ключи Курильского района. В населенном пункте введен режим ЧС. Он прекратит действовать после завершения противоэпидемических мероприятий", - написал глава региона в Telegram-канале.
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По информации правительства региона, в рамках эпидрасследования установлено, что заражение произошло от командированных на остров граждан, прибывших на военном транспорте сначала в Южно-Сахалинск, а затем на Итуруп. Четверо из них оказались инфицированными, в настоящее время они проходят лечение в Хабаровске. Гости проигнорировали требования Роспотребнадзора и начали взаимодействовать с местными сослуживцами.
"Специалисты определили круг контактных лиц из 67 человек. Все они изолированы. При этом семь имеют признаки ОРВИ – их госпитализировали в стационар. Режим ЧС введен для ограничения контактов с местными жителями. Для этого полиция установила контрольный пункт на въезде в село, перекрыта дорога", - говорится в пресс-релизе.
Информацию о выявлении новой коронавирусной инфекции у одного из военнослужащих воинской части на курильском острове Итуруп позднее подтвердили в пресс-службе Восточного военного округа.
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"Анализ, ранее взятый в ходе проведения планового отбора проб на наличие возбудителя коронавирусной инфекции у одного из военнослужащих в воинской части на острове Итуруп, показал положительный результат. Инфицированный военнослужащий уже находился в инфекционном стационаре медицинского учреждения. Его состояние хорошее, заболевание проходит в легкой форме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все контактировавшие с ним установлены, помещены на карантин и находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние здоровья у них хорошее, признаков заболевания нет.
"В воинской части на постоянной основе продолжаются мероприятия по дальнейшей диагностике военнослужащих, полной дезинфекции и санитарной обработке всех помещений и материальных средств", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе, это первый случай заболевания СОVID-19 у военнослужащих на Курилах.
По данным оперштаба, на 16 июня в Сахалинской области официально подтверждено 368 случаев заболевания COVID-19, 101 человек выписан с выздоровлением, 267 проходят лечение в инфекционном госпитале в Долинске. Летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией в регионе нет.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ИтурупВалерий ЛимаренкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Южно-СахалинскХабаровскСахалинская областьОбщество
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