Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572992582.html
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Более 60% вновь выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось до 4857,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
саратовская область
саратов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_a8ac45c5e22f53ae0fdf6506fe018b8c.jpg
1
саратовская область
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_a8ac45c5e22f53ae0fdf6506fe018b8c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_208:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_4c664b216e7f352af83e755c5bd4f184.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_549:0:2597:2048_1400x0_80_0_0_48d0b7c3043bc17019b1e4e53a1e8e35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, саратов

В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:20 16.06.2020
497
© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Более 60% вновь выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось до 4857, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умерли 38 пациентов COVID-19.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"В регионе зарегистрированы 123 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования… Среди заболевших 36 контактных лиц, 87 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 76, с признаками ОРВИ - 25, с бессимптомным течением - 22", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых заболевших четверо детей. Из числа новых случаев 47 зарегистрировали в Саратове, 25 - в Энгельсском, 11 - в Балашовском, восемь - в Марксовском, семь - в Балаковском, четыре - в Аркадакском, по три - в Аткарском, Вольском, Ивантеевском и Саратовском, по два - в Александрово-Гайском и Ершовском, по одному - в Дергачевском, Ровенском, Романовском, Татищевском и Федоровском районах области.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
В штабе добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в области возросло до 4857 человек, из них 2204 выздоровели, в том числе 133 - за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010010
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьСаратов
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой помощи
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Саратов
В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 39
Горно-Алтайск
В Республике Алтай вопреки ограничениям проводят массовые мероприятия
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
В резиденции Путина установили туннель для дезинфекции
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Израиль одобрил использование американского препарата против COVID-19
Люди на открытии елки у центра семьи Казан в Казани
Эксперт оценил проект о сокращении новогодних каникул
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с рестораторами Москвы на летней веранде кофейни Кофемания на Большой Никитской улице
Собянин исключил снятие оставшихся ограничений раньше середины июля
Саратов
Роспотребнадзор оценил рост заболеваемости COVID-19 в Саратовской области
Врач скорой помощи
В Подмосковье более половины пациентов с COVID-19 лечатся дома
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Подмосковье оценили ситуацию с распространением коронавируса
Машина скорой помощи
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 64
Московская область
В Подмосковье отметили рост числа излечившихся от коронавируса
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
Группу Little Big заподозрили в плагиате
Врач в защитном костюме
Коронавирус может стать еще более заразным, заявил вирусолог
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
Лента новостейМолния