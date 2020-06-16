В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Более 60% вновь выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось до 4857, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умерли 38 пациентов COVID-19.
"В регионе зарегистрированы 123 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования… Среди заболевших 36 контактных лиц, 87 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 76, с признаками ОРВИ - 25, с бессимптомным течением - 22", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых заболевших четверо детей. Из числа новых случаев 47 зарегистрировали в Саратове, 25 - в Энгельсском, 11 - в Балашовском, восемь - в Марксовском, семь - в Балаковском, четыре - в Аркадакском, по три - в Аткарском, Вольском, Ивантеевском и Саратовском, по два - в Александрово-Гайском и Ершовском, по одному - в Дергачевском, Ровенском, Романовском, Татищевском и Федоровском районах области.
В штабе добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в области возросло до 4857 человек, из них 2204 выздоровели, в том числе 133 - за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.