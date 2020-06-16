В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

"В регионе зарегистрированы 123 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования… Среди заболевших 36 контактных лиц, 87 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 76, с признаками ОРВИ - 25, с бессимптомным течением - 22", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

В штабе добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в области возросло до 4857 человек, из них 2204 выздоровели, в том числе 133 - за последние сутки.