Эксперты РАНХиГС станут наставниками конкурса "Учитель будущего"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. АНО "Россия – страна возможностей" и . АНО "Россия – страна возможностей" и РАНХиГС при президенте РФ заключили соглашение о развитии системы наставничества и реализации совместных образовательных программ для победителей и финалистов профессионального конкурса "Учитель будущего", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

"Федеральный институт развития образования РАНХиГС накопил большой опыт оценки качества образовательного процесса и имеет сильный кадровый состав. Теперь команда ФИРО присоединится к развитию нашего конкурса "Учитель будущего", а опыт института будет использоваться при оценке конкурсантов – как на заочном, так и на очных этапах. Мы рассчитываем, что наша совместная работа станет шагом вперед в экспертизе проектов, которые будут создавать наши участники", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.

Детали образовательных программ в настоящее время прорабатываются. В список наставников уже вошли 5 сотрудников ФИРО РАНХиГС, наставнический пул будет пополняться.

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в ноябре 2019 года при поддержке министерства просвещения РФ. В конкурсе могут участвовать как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.