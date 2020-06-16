https://ria.ru/20200616/1572992353.html
Эксперты РАНХиГС станут наставниками конкурса "Учитель будущего"
АНО "Россия – страна возможностей" и РАНХиГС при президенте РФ заключили соглашение о развитии системы наставничества и реализации совместных образовательных... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:31
2020-06-16T12:31
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
образование - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), образование - общество
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости
. АНО "Россия – страна возможностей" и РАНХиГС
при президенте РФ заключили соглашение о развитии системы наставничества и реализации совместных образовательных программ для победителей и финалистов профессионального конкурса "Учитель будущего", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Федеральный институт развития образования РАНХиГС накопил большой опыт оценки качества образовательного процесса и имеет сильный кадровый состав. Теперь команда ФИРО присоединится к развитию нашего конкурса "Учитель будущего", а опыт института будет использоваться при оценке конкурсантов – как на заочном, так и на очных этапах. Мы рассчитываем, что наша совместная работа станет шагом вперед в экспертизе проектов, которые будут создавать наши участники", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.
Детали образовательных программ в настоящее время прорабатываются. В список наставников уже вошли 5 сотрудников ФИРО РАНХиГС, наставнический пул будет пополняться.
Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в ноябре 2019 года при поддержке министерства просвещения РФ. В конкурсе могут участвовать как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.
Профессиональный конкурс "Учитель будущего" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".