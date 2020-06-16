Число случаев коронавируса в погранслужбе Украины выросло до 73

"По состоянию на 16 июня по результатам тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины зафиксировано 73 положительных теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, из общего числа военнослужащих и сотрудников погранслужбы, у которых выявили COVID-19, выздоровели 45 человек, еще 27 продолжают лечиться, один умер. Под контролем медиков находятся более 200 пограничников.