https://ria.ru/20200616/1572992143.html
Число случаев коронавируса в погранслужбе Украины выросло до 73
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 73, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:14
2020-06-16T12:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
украина
в мире
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украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, украина, в мире
КИЕВ, 16 июн – РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом
в государственной пограничной службе Украины
выросло до 73, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Погранслужба Украины 10 июня сообщала, что в ведомстве зафиксировали 58 случаев заражения коронавирусом.
"По состоянию на 16 июня по результатам тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины зафиксировано 73 положительных теста на COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, из общего числа военнослужащих и сотрудников погранслужбы, у которых выявили COVID-19, выздоровели 45 человек, еще 27 продолжают лечиться, один умер. Под контролем медиков находятся более 200 пограничников.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 32476, умерли 912 человек, 14528 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.