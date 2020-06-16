В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч

За последние сутки было выявлено 1106 новых случаев COVID-19 и зафиксированы 33 летальных исхода. Общее число зараженных составило 40 400, скончался 2231 зараженный.

С начала эпидемии в стране излечились свыше 15,7 тысячи человек или 38,9% от общего числа заразившихся.