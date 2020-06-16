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Распространение нового коронавируса
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В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 40 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:21
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индонезия, в мире

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч

12:21 16.06.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 40 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки было выявлено 1106 новых случаев COVID-19 и зафиксированы 33 летальных исхода. Общее число зараженных составило 40 400, скончался 2231 зараженный.
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С начала эпидемии в стране излечились свыше 15,7 тысячи человек или 38,9% от общего числа заразившихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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