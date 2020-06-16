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В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 40 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:21
2020-06-16T12:21
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индонезия, в мире