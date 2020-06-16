https://ria.ru/20200616/1572992042.html
ЦИК не возражает против мероприятий у участков для голосования
У ЦИК нет возражений по поводу проведения в день общероссийского голосования по поправкам различных мероприятий для его участников, если будут выполнены все... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:12
2020-06-16T12:12
голосование по поправкам в конституцию
майя гришина
конституция рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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майя гришина, конституция рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
У ЦИК нет возражений по поводу проведения в день общероссийского голосования по поправкам различных мероприятий для его участников, если будут выполнены все требования к охране здоровья граждан, главное, чтобы они не мешали прийти и проголосовать, сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина
.
"Мы слышим и с интересом смотрим за тем, как регламентируется выход из ситуации, когда нам требовалось больше изоляции, в общественное пространство, это важно для всех нас. Поэтому сказать, что мы каким-то образом могли бы запретить проведение каких-либо общественных акций, интересных для граждан, где-то на открытом воздухе, рядом с помещениями для голосования, рядом с местами, где проводится голосование, это было бы странно", - сказала Гришина во время прямого эфира Независимого общественного мониторинга, отвечая на вопрос о проведении в регионах различных лотерей и прочего в день голосования.
Она добавила, что законодательство каких-либо ограничений и запретов в этом случае не устанавливает.
"Если эти мероприятия будут организованы таким образом, что все требования к охране здоровья выполнены, что это гражданам интересно, у нас никаких возражений нет", - сказала Гришина.
Секретарь отметила, что мероприятие не должно препятствовать возможности граждан проголосовать, поэтому важно продумать его логистику.
"Вне помещения для голосования желательно, чтобы это было, даже, в общем-то, мы на этом настаиваем", - добавила она.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин
объявил, что голосование пройдет 1 июля.