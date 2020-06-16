Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200616/1572992042.html
ЦИК не возражает против мероприятий у участков для голосования
У ЦИК нет возражений по поводу проведения в день общероссийского голосования по поправкам различных мероприятий для его участников, если будут выполнены все... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:12
голосование по поправкам в конституцию
майя гришина
конституция рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:98:3076:1828_1400x0_80_0_0_4852b28a01b71a06b56388bbf366abbd.jpg
https://ria.ru/20200616/1572987731.html
https://ria.ru/20200616/1572984964.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:98:3076:1828_1400x0_80_0_0_4852b28a01b71a06b56388bbf366abbd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_345:0:3076:2048_1400x0_80_0_0_f1806eba9a2b26b1aaab7dae5f8803a5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_1028:0:3076:2048_1400x0_80_0_0_51cfec775acca29b3661469eb27b5898.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя гришина, конституция рф, владимир путин, общество

ЦИК не возражает против мероприятий у участков для голосования

12:12 16.06.2020
33
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. У ЦИК нет возражений по поводу проведения в день общероссийского голосования по поправкам различных мероприятий для его участников, если будут выполнены все требования к охране здоровья граждан, главное, чтобы они не мешали прийти и проголосовать, сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
"Мы слышим и с интересом смотрим за тем, как регламентируется выход из ситуации, когда нам требовалось больше изоляции, в общественное пространство, это важно для всех нас. Поэтому сказать, что мы каким-то образом могли бы запретить проведение каких-либо общественных акций, интересных для граждан, где-то на открытом воздухе, рядом с помещениями для голосования, рядом с местами, где проводится голосование, это было бы странно", - сказала Гришина во время прямого эфира Независимого общественного мониторинга, отвечая на вопрос о проведении в регионах различных лотерей и прочего в день голосования.
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
11:09Голосование по поправкам в Конституцию
В ОП рассказали о работе по контролю за голосованием по поправкам
Она добавила, что законодательство каких-либо ограничений и запретов в этом случае не устанавливает.
"Если эти мероприятия будут организованы таким образом, что все требования к охране здоровья выполнены, что это гражданам интересно, у нас никаких возражений нет", - сказала Гришина.
Секретарь отметила, что мероприятие не должно препятствовать возможности граждан проголосовать, поэтому важно продумать его логистику.
"Вне помещения для голосования желательно, чтобы это было, даже, в общем-то, мы на этом настаиваем", - добавила она.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
10:23Голосование по поправкам в Конституцию
Более 750 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании
200011
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюМайя ГришинаКонституция РФВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Нарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
В ЦИК рассказали о подготовке регионов к голосованию по поправкам
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
В ОП рассказали о работе по контролю за голосованием по поправкам
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде обсудят голосование по поправкам
Александр Бортников
В России выявили более 720 случаев финансирования терроризма
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Эксперты: поправки к конституции – единый комплексный проект
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородские НКО получат президентские гранты
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не сомневаются в обеспечении безопасности на голосовании
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
Программу вывода российской экономики из кризиса расширят
Девушка опускает бюллетень в урну во время демонстрации работы модельного участка для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
В ЦИК рассказали, как могут проголосовать болеющие граждане
Вход на станцию метро
В Москве отметили рост количества поездок в метро и на МЦК
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК обновил рекомендации по санитарной безопасности на голосовании
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
Более 750 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании
Бюллетень и средства индивидуальной защиты для голосования
ЦИК попросил наблюдателей работать на голосовании со своими ручками
Салоны красоты и парикмахерские возобновили работу в Москве
Около двух тысяч парикмахерских возобновили работу в Подмосковье
Цифровой пропуск
Данные из пропусков не используют при рассылке СМС об онлайн-голосовании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
Лента новостейМолния