ЦИК не возражает против мероприятий у участков для голосования

"Мы слышим и с интересом смотрим за тем, как регламентируется выход из ситуации, когда нам требовалось больше изоляции, в общественное пространство, это важно для всех нас. Поэтому сказать, что мы каким-то образом могли бы запретить проведение каких-либо общественных акций, интересных для граждан, где-то на открытом воздухе, рядом с помещениями для голосования, рядом с местами, где проводится голосование, это было бы странно", - сказала Гришина во время прямого эфира Независимого общественного мониторинга, отвечая на вопрос о проведении в регионах различных лотерей и прочего в день голосования.