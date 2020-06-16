В Москве начались переговоры Лаврова и Зарифа

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Москве встречу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, передаёт корреспондент РИА Новости.
Зариф стал одним из первых иностранных гостей Москвы после пандемии, переговоры с которым Лавров проводит в очном формате. Ранее из-за коронавируса все консультации министра в различных форматах были переведены в онлайн.
Переговоры Лаврова и Зарифа также станут первым за три месяца мероприятием с участием журналистов: из-за пандемии российский министр по итогам виртуальных консультаций в различных форматах общался с прессой по видеосвязи.
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Однако участие журналистов в мероприятии будет ограниченным: предполагается, что представители прессы будут наблюдать за протокольной частью переговоров по трансляции из другого зала.
Глава МИД Ирана прибыл в Россию из Анкары, где накануне провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.