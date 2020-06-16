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В Москве начались переговоры Лаврова и Зарифа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Москве встречу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:11
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мевлют чавушоглу
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид ирана
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мевлют чавушоглу, мохаммад джавад зариф, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид ирана, москва, турция, сирия, иран, в мире

В Москве начались переговоры Лаврова и Зарифа

12:11 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Москве встречу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что министры обсудят ситуацию в регионе с акцентом на положение дел в Сирии, а также возможность организации отложенного ранее из-за пандемии коронавируса саммита "астанинской тройки" по САР (РФ, Турция, Иран) и ситуацию вокруг СВПД.
Зариф стал одним из первых иностранных гостей Москвы после пандемии, переговоры с которым Лавров проводит в очном формате. Ранее из-за коронавируса все консультации министра в различных форматах были переведены в онлайн.
Переговоры Лаврова и Зарифа также станут первым за три месяца мероприятием с участием журналистов: из-за пандемии российский министр по итогам виртуальных консультаций в различных форматах общался с прессой по видеосвязи.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
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Однако участие журналистов в мероприятии будет ограниченным: предполагается, что представители прессы будут наблюдать за протокольной частью переговоров по трансляции из другого зала.
Глава МИД Ирана прибыл в Россию из Анкары, где накануне провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мевлют ЧавушоглуМохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ИранаМоскваТурцияСирияИранВ мире
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