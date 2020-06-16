Эксперты "Росатома" оценили потенциальные риски проекта "Морской старт"

"Понимая всю сложность и уникальность проекта "Морской старт", госкорпорация "Росатом" изучает его потенциальные риски и прорабатывает возможности по их недопущению. Группа внутренних и привлеченных экспертов видит серьезный потенциал в развитии проекта не только в закрытии собственных потребностей госкорпорации "Росатом" в Арктике, но и в коммерциализации услуги запуска, в том числе на международном рынке", - отметил представитель "Росатома".
Ранее ряд СМИ сообщил, что "Росатом" рассматривает возможность приобретения комплекса "Морской старт", который недавно был перебазирован из США в Россию. В настоящее время владельцем комплекса является группа компаний S7. За покупку "Морского старта" у дочерних предприятий Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") она в свое время заплатила 150 миллионов долларов США.
Как сообщалось со ссылкой на выводы экспертов, с которыми ознакомились РИА Новости, департамент управления инвестиционной деятельностью и управление поддержки новых бизнесов госкорпорации "Роскосмос" нашли пять рисков, связанных с покупкой комплекса. Это отсутствие потребности госкорпорации в космической деятельности, отсутствие необходимых компетенций, необходимость конкуренции с "Роскосмосом", снижение цен на пуски ракет из-за дешевых предложений SpaceX, необходимость компенсации убытков и долгов проекта "Морской старт".