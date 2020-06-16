Эксперты "Росатома" оценили потенциальные риски проекта "Морской старт"

"Понимая всю сложность и уникальность проекта "Морской старт", госкорпорация "Росатом" изучает его потенциальные риски и прорабатывает возможности по их недопущению. Группа внутренних и привлеченных экспертов видит серьезный потенциал в развитии проекта не только в закрытии собственных потребностей госкорпорации "Росатом" в Арктике, но и в коммерциализации услуги запуска, в том числе на международном рынке", - отметил представитель "Росатома".