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Эксперты "Росатома" оценили потенциальные риски проекта "Морской старт"
Проект "Морской старт" может обеспечить потребности госкорпорации "Росатом" в Арктике, но в силу уникальности проекта сейчас прорабатываются его потенциальные... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:23
арктика
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роскосмос
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арктика, космос - риа наука, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сша, экономика

Эксперты "Росатома" оценили потенциальные риски проекта "Морской старт"

12:09 16.06.2020 (обновлено: 12:23 16.06.2020)
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© Фото : S7 spaceПлавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром Морской старт
© Фото : S7 space
Плавучий космодром "Морской старт". Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проект "Морской старт" может обеспечить потребности госкорпорации "Росатом" в Арктике, но в силу уникальности проекта сейчас прорабатываются его потенциальные риски, сообщили РИА Новости в "Росатоме".
"Понимая всю сложность и уникальность проекта "Морской старт", госкорпорация "Росатом" изучает его потенциальные риски и прорабатывает возможности по их недопущению. Группа внутренних и привлеченных экспертов видит серьезный потенциал в развитии проекта не только в закрытии собственных потребностей госкорпорации "Росатом" в Арктике, но и в коммерциализации услуги запуска, в том числе на международном рынке", - отметил представитель "Росатома".
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Ранее ряд СМИ сообщил, что "Росатом" рассматривает возможность приобретения комплекса "Морской старт", который недавно был перебазирован из США в Россию. В настоящее время владельцем комплекса является группа компаний S7. За покупку "Морского старта" у дочерних предприятий Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") она в свое время заплатила 150 миллионов долларов США.
Как сообщалось со ссылкой на выводы экспертов, с которыми ознакомились РИА Новости, департамент управления инвестиционной деятельностью и управление поддержки новых бизнесов госкорпорации "Роскосмос" нашли пять рисков, связанных с покупкой комплекса. Это отсутствие потребности госкорпорации в космической деятельности, отсутствие необходимых компетенций, необходимость конкуренции с "Роскосмосом", снижение цен на пуски ракет из-за дешевых предложений SpaceX, необходимость компенсации убытков и долгов проекта "Морской старт".
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