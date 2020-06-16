Прокуратура КБР помогла медикам получить положенные им выплаты

Ранее в соцсетях сотрудники скорой помощи города Баксана в Кабардино-Балкарии записали видеообращение к президенту России, в котором пожаловались на то, что доплаты за работу с больными коронавирусом получили лишь несколько их коллег. Региональный минздрав после этого начал комплексную проверку в ГБУЗ "ЦРБ" Баксана и Баксанского муниципального района. По его данным, ранее для осуществления выплат стимулирующего характера данному учреждению направили около 1,5 миллиона рублей.