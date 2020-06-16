Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572991683.html
Прокуратура КБР помогла медикам получить положенные им выплаты
Больше 30 сотрудников больницы в Баксанском районе Кабардино-Балкарии изначально не получили доплаты за работу с больными коронавирусом, положенные им деньги... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877710_0:95:2893:1722_1400x0_80_0_0_51fbff8bd1aff9ca9582f3814eb57c06.jpg
https://ria.ru/20200616/1572990863.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877710_0:95:2893:1722_1400x0_80_0_0_51fbff8bd1aff9ca9582f3814eb57c06.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877710_159:0:2890:2048_1400x0_80_0_0_7dbefa6f3fa1b9da2f946ebcce9702b4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877710_655:0:2703:2048_1400x0_80_0_0_ae41af37b007da6f50a13742c885fca1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Прокуратура КБР помогла медикам получить положенные им выплаты

12:08 16.06.2020 (обновлено: 12:16 16.06.2020)
245
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Больше 30 сотрудников больницы в Баксанском районе Кабардино-Балкарии изначально не получили доплаты за работу с больными коронавирусом, положенные им деньги выплатили только после вмешательства прокуратуры, сообщает надзорное ведомство региона.
Ранее в соцсетях сотрудники скорой помощи города Баксана в Кабардино-Балкарии записали видеообращение к президенту России, в котором пожаловались на то, что доплаты за работу с больными коронавирусом получили лишь несколько их коллег. Региональный минздрав после этого начал комплексную проверку в ГБУЗ "ЦРБ" Баксана и Баксанского муниципального района. По его данным, ранее для осуществления выплат стимулирующего характера данному учреждению направили около 1,5 миллиона рублей.
Коронавирус COVID-19
11:55Распространение нового коронавируса
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением коронавируса
"В ходе проверки установлено, что выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, не получили 33 сотрудника ГБУЗ "Баксанская ЦРБ" на общую сумму более 393 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, причинами этого стало ненадлежащее исполнение ответственными лицами должностных обязанностей и отсутствие со стороны руководства контроля за исполнением законодательства, направленного на защиту трудовых прав медицинских работников.
"Прокуратурой города в адрес главного врача ГБУЗ "Баксанская ЦРБ" внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения акта реагирования нарушения закона устранены. Медицинским работникам произведены выплаты на общую сумму более 393 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица", - уточняет ведомство.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
Рекомендуем
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Кабардино-Балкарии умер сороковой пациент с COVID-19
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф поблагодарил Лаврова за усилия по СВПД
Автомобили скорой помощи
При перестрелке в Ингушетии погибли не менее трех человек
Коронавирус COVID-19
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением коронавируса
Сотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
У напавшего на полицейских в Москве стрелка не было мотива, заявили в СК
Машина скорой помощи
В Подмосковье назвали число медиков, заразившихся коронавирусом
Сотрудник ФСБ
В Приволжье за три года предотвратили 14 терактов
Дым над промышленным комплексом в городе Кэсон, КНДР
Пхеньян подтвердил взрыв здания межкорейского офиса связи в Кэсоне
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
В МУС назвали решение США о санкциях "формой принуждения"
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Прокуратура КБР открыла горячую линию для медиков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
В Москве начались переговоры Лаврова и Зарифа
Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст и исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономике Михаэль Хармс на пресс-конференции в Берлине по Северному потоку 2
В Германии призвали отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"
Росгвардия
В Ингушетии при перестрелке погибли двое силовиков
Врио главы КБР приняли в состав регионального волонтерского движения
Глава Кабардино-Балкарии рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
Лента новостейМолния