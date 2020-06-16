Прокуратура КБР помогла медикам получить положенные им выплаты

НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Больше 30 сотрудников больницы в Баксанском районе Кабардино-Балкарии изначально не получили доплаты за работу с больными коронавирусом, положенные им деньги выплатили только после вмешательства прокуратуры, сообщает надзорное ведомство региона.
Ранее в соцсетях сотрудники скорой помощи города Баксана в Кабардино-Балкарии записали видеообращение к президенту России, в котором пожаловались на то, что доплаты за работу с больными коронавирусом получили лишь несколько их коллег. Региональный минздрав после этого начал комплексную проверку в ГБУЗ "ЦРБ" Баксана и Баксанского муниципального района. По его данным, ранее для осуществления выплат стимулирующего характера данному учреждению направили около 1,5 миллиона рублей.
"В ходе проверки установлено, что выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, не получили 33 сотрудника ГБУЗ "Баксанская ЦРБ" на общую сумму более 393 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, причинами этого стало ненадлежащее исполнение ответственными лицами должностных обязанностей и отсутствие со стороны руководства контроля за исполнением законодательства, направленного на защиту трудовых прав медицинских работников.
"Прокуратурой города в адрес главного врача ГБУЗ "Баксанская ЦРБ" внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения акта реагирования нарушения закона устранены. Медицинским работникам произведены выплаты на общую сумму более 393 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица", - уточняет ведомство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.