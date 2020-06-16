Эксперт оценил проект о сокращении новогодних каникул

"Считаю, что некоторая компенсация простоя в экономике возможна, но пострадали больше всего индустрии, которые активней всего потребляются в праздники - ритейл, туризм, досуг и так далее. Для их поддержки как раз не надо сокращать новогодние каникулы", - сказал Моисеев.