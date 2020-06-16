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Эксперт оценил проект о сокращении новогодних каникул
Сокращение новогодних каникул несколько компенсирует простой в экономике из-за нерабочих дней в период пандемии коронавируса, однако длинные праздники нужны для РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:07
распространение нового коронавируса
андрей кутепов
рэу имени г. в. плеханова
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей кутепов, рэу имени г. в. плеханова, общество

Эксперт оценил проект о сокращении новогодних каникул

12:07 16.06.2020
108266
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛюди на открытии елки у центра семьи "Казан" в Казани
Люди на открытии елки у центра семьи Казан в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сокращение новогодних каникул несколько компенсирует простой в экономике из-за нерабочих дней в период пандемии коронавируса, однако длинные праздники нужны для поддержки наиболее пострадавших отраслей – туризма, ритейла, досуга, в нерабочие дни их продажи наиболее высоки, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.
"Считаю, что некоторая компенсация простоя в экономике возможна, но пострадали больше всего индустрии, которые активней всего потребляются в праздники - ритейл, туризм, досуг и так далее. Для их поддержки как раз не надо сокращать новогодние каникулы", - сказал Моисеев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАндрей КутеповРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
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