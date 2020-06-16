Эксперт оценил проект о сокращении новогодних каникул

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сокращение новогодних каникул несколько компенсирует простой в экономике из-за нерабочих дней в период пандемии коронавируса, однако длинные праздники нужны для поддержки наиболее пострадавших отраслей – туризма, ритейла, досуга, в нерабочие дни их продажи наиболее высоки, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.
"Считаю, что некоторая компенсация простоя в экономике возможна, но пострадали больше всего индустрии, которые активней всего потребляются в праздники - ритейл, туризм, досуг и так далее. Для их поддержки как раз не надо сокращать новогодние каникулы", - сказал Моисеев.
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