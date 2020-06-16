В Приволжье за три года предотвратили 14 терактов

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Симферополе, экстремисты готовили взрыв на одном из городских рынков. Президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik высказал свое мнение об этом событии.

Ветеран "Альфы" прокомментировал сорванный теракт в Симферополе ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Симферополе, экстремисты готовили взрыв на одном из городских рынков. Президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik высказал свое мнение об этом событии.

"Открывая заседание комитета, Александр Бортников отметил, что с 2017 года в регионе не допущено ни одного террористического акта", - говорится в сообщении НАК.

"В то же время силами правопорядка предотвращены 14 терактов и восемь иных преступлений террористической направленности. Пресечена деятельность 48 законспирированных ячеек, связанных с международными террористическими организациями, ликвидированы семь террористов, в том числе два главаря, привлечены к уголовной ответственности 32 организатора террористической деятельности, 102 бандита и 178 их пособников", - сообщил директор ФСБ, слова которого приводит информационный центр НАК.