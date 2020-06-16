В Приволжье за три года предотвратили 14 терактов

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские силовики за три последних года предотвратили 14 терактов в регионах Приволжья, за это время там была пресечена деятельность 48 законспирированных ячеек, связанных с международными террористическими организациями, ликвидированы семь террористов, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников во вторник на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), которое прошло в режиме видеоконференции.
На заседании обсуждались вопросы профилактики терроризма в Приволжском федеральном округе.
10 июня, 19:58Сказано в эфиреВетеран "Альфы" прокомментировал сорванный теракт в СимферополеФСБ сообщила о предотвращении теракта в Симферополе, экстремисты готовили взрыв на одном из городских рынков. Президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik высказал свое мнение об этом событии.
"Открывая заседание комитета, Александр Бортников отметил, что с 2017 года в регионе не допущено ни одного террористического акта", - говорится в сообщении НАК.
"В то же время силами правопорядка предотвращены 14 терактов и восемь иных преступлений террористической направленности. Пресечена деятельность 48 законспирированных ячеек, связанных с международными террористическими организациями, ликвидированы семь террористов, в том числе два главаря, привлечены к уголовной ответственности 32 организатора террористической деятельности, 102 бандита и 178 их пособников", - сообщил директор ФСБ, слова которого приводит информационный центр НАК.
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