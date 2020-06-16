https://ria.ru/20200616/1572991513.html
В Крыму рассказали о новых случаях коронавируса
Новые случаи коронавируса за последние сутки подтверждены в восьми регионах Крыма, в том числе в курортных городах, сообщил заместитель крымского управления... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:05
2020-06-16T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
евпатория
кировский район
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евпатория
кировский район
красноярск
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_0:16:3071:1743_1400x0_80_0_0_c534fcde669e60143e91b8ec6cb6e2a9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евпатория, кировский район, красноярск, общество