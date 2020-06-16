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Распространение нового коронавируса
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В Крыму рассказали о новых случаях коронавируса
Новые случаи коронавируса за последние сутки подтверждены в восьми регионах Крыма, в том числе в курортных городах, сообщил заместитель крымского управления... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евпатория, кировский район, красноярск, общество

В Крыму рассказали о новых случаях коронавируса

12:05 16.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Новые случаи коронавируса за последние сутки подтверждены в восьми регионах Крыма, в том числе в курортных городах, сообщил заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что за сутки в Крыму выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на текущий период в республике зарегистрирован 561 случай новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период - 367 человек.
"Пять случаев – Евпатория. Это контактные, из них четыре случая – три пациента и один сотрудник Евпаторийской городской больницы, пятый случай – семейный очаг", - сказал Крутиков журналистам.
Кроме того, по два случая выявлены в Феодосии, Ялте (семья, приехавшая из Красноярска) и Кировском районе, по одному случаю в Раздольненском, Красноперекопском, Сакском районах и Симферополе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕвпаторияКировский районКрасноярскОбщество
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