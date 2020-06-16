https://ria.ru/20200616/1572991388.html
В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
Свыше 210 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:03
2020-06-16T12:03
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество