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В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
Свыше 210 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:03
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сергей переходов (врач)
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19

12:03 16.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Свыше 210 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 16 июня состоит на лечении 216 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 216, подтверждённых с COVID – 216, с кислородной поддержкой – 160, на ИВЛ – 12", - написал он в Facebook.
Переходов добавил, что за сутки поступило шесть пациентов, а выписались вчера 28 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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