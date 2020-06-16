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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200616/1572991356.html
В магазинах появилась Конституция с новыми поправками
В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:06
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
общество
политика
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https://ria.ru/20200615/1572920955.html
https://ria.ru/20200614/1572919838.html
Против!
41
Купить Конституцию можно за 41 рубль...
38
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572803869_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c448a99bbf30f65fcfa231bf267fc495.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, общество, политика

В магазинах появилась Конституция с новыми поправками

12:04 16.06.2020 (обновлено: 12:06 16.06.2020)
11768
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНапечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter.

"Купить можно за 41 рубль. Поправки указаны в самом конце. Как обещает издатель, это позволит внимательным читателям детально ознакомиться с ними и, конечно, принять участие в голосовании", — отмечается в сообщении.

В брошюре отмечается, что документ вступает в силу со дня официального опубликования результатов голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
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Жители Москвы и Нижегородской области, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Остальным нужно будет прийти на участок первого числа.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФОбществоПолитика
Популярные комментарии
Против!
16 июня, 12:41
Дмитрий М.
3500006
Купить Конституцию можно за 41 рубль...
16 июня, 12:07
Александр И
15170114
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