В магазинах появилась Конституция с новыми поправками

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter.
"Купить можно за 41 рубль. Поправки указаны в самом конце. Как обещает издатель, это позволит внимательным читателям детально ознакомиться с ними и, конечно, принять участие в голосовании", — отмечается в сообщении.
В брошюре отмечается, что документ вступает в силу со дня официального опубликования результатов голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Жители Москвы и Нижегородской области, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Остальным нужно будет прийти на участок первого числа.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.
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