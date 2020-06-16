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Суд повторно рассмотрит аферу на 330 миллионов рублей в НПО Лавочкина
Прокуратура повторно утвердила обвинение по делу об афере на 330 миллионов рублей в НПО имени Лавочкина, одном из ведущих предприятий космической отрасли... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:26
обыски в "роскосмосе"
нпо имени с. а. лавочкина
москва
происшествия
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обыски в "роскосмосе", нпо имени с. а. лавочкина, москва, происшествия

Суд повторно рассмотрит аферу на 330 миллионов рублей в НПО Лавочкина

12:02 16.06.2020 (обновлено: 12:26 16.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание научно-производственного объединения имени С.А.Лавочкина
Здание научно-производственного объединения имени С.А.Лавочкина
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Здание научно-производственного объединения имени С.А.Лавочкина. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Прокуратура повторно утвердила обвинение по делу об афере на 330 миллионов рублей в НПО имени Лавочкина, одном из ведущих предприятий космической отрасли России, сообщает во вторник подмосковный главк СК РФ.
В конце минувшего года уголовное дело уже поступало в суд, но в итоге судья после почти трех месяцев слушаний отправил материалы обратно в прокуратуру.
"Завершено расследование… В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказано в релизе.
Экс-гендиректор НПО Сергей Лемешевский, его подчиненная Екатерина Аверьянова и председатель коллегии адвокатов Игорь Третьяков обвиняются в хищении у "Роскосмоса" 330 миллионов рублей. Всем троим грозит до десяти лет колонии.
Сотрудник охраны в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения
27 ноября 2018, 15:10
Случаи выявления хищений в структурах "Роскосмоса"
По версии следствия, обвиняемые похищали деньги через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры": юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.
Ранее Арбитражный суд Московской области признал недействительными все договоры и обязал Третьякова вернуть 308,5 миллиона рублей.
Для возмещения ущерба в ходе следствия "наложен арест на недвижимое имущество обвиняемых, в том числе банковские счета, на общую сумму порядка 340 млн рублей", - отмечает следствие.
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Обыски в "Роскосмосе"НПО имени С. А. ЛавочкинаМоскваПроисшествия
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