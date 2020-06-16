Суд повторно рассмотрит аферу на 330 миллионов рублей в НПО Лавочкина

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Прокуратура повторно утвердила обвинение по делу об афере на 330 миллионов рублей в НПО имени Лавочкина, одном из ведущих предприятий космической отрасли России, сообщает во вторник подмосковный главк Прокуратура повторно утвердила обвинение по делу об афере на 330 миллионов рублей в НПО имени Лавочкина, одном из ведущих предприятий космической отрасли России, сообщает во вторник подмосковный главк СК РФ.

В конце минувшего года уголовное дело уже поступало в суд, но в итоге судья после почти трех месяцев слушаний отправил материалы обратно в прокуратуру.

"Завершено расследование… В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказано в релизе.

Экс-гендиректор НПО Сергей Лемешевский , его подчиненная Екатерина Аверьянова и председатель коллегии адвокатов Игорь Третьяков обвиняются в хищении у " Роскосмоса " 330 миллионов рублей. Всем троим грозит до десяти лет колонии.

По версии следствия, обвиняемые похищали деньги через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры": юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал недействительными все договоры и обязал Третьякова вернуть 308,5 миллиона рублей.