В Москве назвали число вернувшихся на работу после снятия ограничений

"Сегодня на рабочие места возвращается еще около 200 тысяч человек. В том числе, это сотрудники предприятий, которые раньше работали только на доставку, а теперь могут принимать клиентов очно. Самые долгожданные из них – это летние веранды ресторанов", - сказал Ефимов.

Во вторник начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций - сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. В городе также заработали летние веранды.