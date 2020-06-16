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В Москве назвали число вернувшихся на работу после снятия ограничений
Еще около 200 тысяч человек вернулись на рабочие места во вторник с очередным этапом снятия ограничений в Москве, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир ефимов (политик), москва, общество

В Москве назвали число вернувшихся на работу после снятия ограничений

12:00 16.06.2020
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© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Еще около 200 тысяч человек вернулись на рабочие места во вторник с очередным этапом снятия ограничений в Москве, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Сегодня на рабочие места возвращается еще около 200 тысяч человек. В том числе, это сотрудники предприятий, которые раньше работали только на доставку, а теперь могут принимать клиентов очно. Самые долгожданные из них – это летние веранды ресторанов", - сказал Ефимов.
Во вторник начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций - сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. В городе также заработали летние веранды.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир Ефимов (политик)МоскваОбщество
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