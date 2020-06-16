https://ria.ru/20200616/1572991040.html
В Москве назвали число вернувшихся на работу после снятия ограничений
Еще около 200 тысяч человек вернулись на рабочие места во вторник с очередным этапом снятия ограничений в Москве, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:00
2020-06-16T12:00
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владимир ефимов (политик)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Еще около 200 тысяч человек вернулись на рабочие места во вторник с очередным этапом снятия ограничений в Москве
, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
.
"Сегодня на рабочие места возвращается еще около 200 тысяч человек. В том числе, это сотрудники предприятий, которые раньше работали только на доставку, а теперь могут принимать клиентов очно. Самые долгожданные из них – это летние веранды ресторанов", - сказал Ефимов.
Во вторник начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций - сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. В городе также заработали летние веранды.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.