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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200616/1572990931.html
В Крыму изменили место проведения парада Победы
Парад к 75-летию Победы 24 июня в Симферополе не состоится, он пройдет только в городе-герое Керчи, решение продиктовано желанием предотвратить распространение... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:12
75 лет великой победы
сергей аксенов (политик)
керчь
симферополь
общество
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РИА Новости
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сергей аксенов (политик), керчь, симферополь, общество

В Крыму изменили место проведения парада Победы

11:57 16.06.2020 (обновлено: 12:12 16.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на военном параде в Севастополе
Военнослужащие на военном параде в Севастополе
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие на военном параде в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Парад к 75-летию Победы 24 июня в Симферополе не состоится, он пройдет только в городе-герое Керчи, решение продиктовано желанием предотвратить распространение коронавируса, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в ряде российских городов из-за коронавируса. Так, торжеств не будет в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске, Пятигорске и Якутске.
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"Мной принято важное решение о том, что 24 июня парад Победы состоится только в городе-герое Керчи", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте", добавив, что парад в Симферополе обязательно состоится в 2021 году.

Он отметил, что решение продиктовано особыми условиями, в которых оказался Крым в последние несколько месяцев из-за коронавируса. По словам главы региона, важной задачей является предотвращение распространения коронавирусной инфекции, это особенно важно в период курортного сезона.
Ранее планировалось, что на полуострове 24 июня парады Победы проведут в Севастополе, Керчи и Симферополе.
Сотрудник полиции на улице Мневники во время движения военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня.
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75 лет Великой ПобедыСергей Аксенов (политик)КерчьСимферопольОбщество
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