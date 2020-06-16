https://ria.ru/20200616/1572990931.html
В Крыму изменили место проведения парада Победы
Парад к 75-летию Победы 24 июня в Симферополе не состоится, он пройдет только в городе-герое Керчи, решение продиктовано желанием предотвратить распространение... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:57
2020-06-16T12:12
75 лет великой победы
сергей аксенов (политик)
керчь
симферополь
общество
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керчь
симферополь
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), керчь, симферополь, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости.
Парад к 75-летию Победы 24 июня в Симферополе
не состоится, он пройдет только в городе-герое Керчи
, решение продиктовано желанием предотвратить распространение коронавируса, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов
.
Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в ряде российских городов из-за коронавируса. Так, торжеств не будет в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске, Пятигорске и Якутске.
"Мной принято важное решение о том, что 24 июня парад Победы состоится только в городе-герое Керчи", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте", добавив, что парад в Симферополе обязательно состоится в 2021 году.
Он отметил, что решение продиктовано особыми условиями, в которых оказался Крым в последние несколько месяцев из-за коронавируса. По словам главы региона, важной задачей является предотвращение распространения коронавирусной инфекции, это особенно важно в период курортного сезона.
Ранее планировалось, что на полуострове 24 июня парады Победы проведут в Севастополе
, Керчи и Симферополе.