В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением коронавируса

"В настоящий момент на территории РФ циркуляция вируса снизилась до минимальной и не превышает 1%, мы находимся на низшей точке заболеваемости. Кроме того, отмечаем еще одну положительную тенденцию – растет иммунная прослойка населения, она составляет 17-20%", – сказал Горелов, слова которого приводятся в сообщении.