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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572990863.html
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением коронавируса
Циркуляция коронавируса в России сейчас минимальная и не превышает 1%, точка заболеваемости самая низкая, сообщается на портале стопкоронавирус.рф со ссылкой на РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением коронавируса

11:55 16.06.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Циркуляция коронавируса в России сейчас минимальная и не превышает 1%, точка заболеваемости самая низкая, сообщается на портале стопкоронавирус.рф со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
"В настоящий момент на территории РФ циркуляция вируса снизилась до минимальной и не превышает 1%, мы находимся на низшей точке заболеваемости. Кроме того, отмечаем еще одну положительную тенденцию – растет иммунная прослойка населения, она составляет 17-20%", – сказал Горелов, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что коронавирус относят к сезонным инфекциям, а летом традиционно отмечается снижение эпидемиологической напряженности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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