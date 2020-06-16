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В Москве открылись треть летних веранд кафе и ресторанов
Треть летних веранд кафе и ресторанов открылись в Москве во вторник, остальные завершают подготовку к работе, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:23
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве открылись треть летних веранд кафе и ресторанов

11:55 16.06.2020 (обновлено: 12:23 16.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва". 16 июня 2020
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва. 16 июня 2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва". 16 июня 2020
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Треть летних веранд кафе и ресторанов открылись в Москве во вторник, остальные завершают подготовку к работе, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Всего в этом году в Москве разрешение на застройку веранд получили около 3 тысяч веранд, столько же, как и в прошлом году. Пока не все они смонтированы – с сегодняшнего дня начинает работать примерно треть веранд, остальные завершают подготовку к работе", - сказал Ефимов.
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва
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По его словам, в целом отрасль общественного питания сумела очень быстро адаптироваться к работе на доставку.
"Если в первую неделю самоизоляции оборот упал почти в пять раз, то по данным на вчера он составлял 70% от докризисного показателя. Думаю, уже после открытия веранд отрасль вернется к привычным оборотам", - добавил Ефимов.
Во вторник начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций - сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. В городе также заработали летние веранды.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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