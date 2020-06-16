В Москве открылись треть летних веранд кафе и ресторанов

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Треть летних веранд кафе и ресторанов открылись в Треть летних веранд кафе и ресторанов открылись в Москве во вторник, остальные завершают подготовку к работе, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

"Всего в этом году в Москве разрешение на застройку веранд получили около 3 тысяч веранд, столько же, как и в прошлом году. Пока не все они смонтированы – с сегодняшнего дня начинает работать примерно треть веранд, остальные завершают подготовку к работе", - сказал Ефимов.

По его словам, в целом отрасль общественного питания сумела очень быстро адаптироваться к работе на доставку.

"Если в первую неделю самоизоляции оборот упал почти в пять раз, то по данным на вчера он составлял 70% от докризисного показателя. Думаю, уже после открытия веранд отрасль вернется к привычным оборотам", - добавил Ефимов.

Во вторник начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций - сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. В городе также заработали летние веранды.