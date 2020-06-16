В Калининградской области число выздоровевших от COVID превысило тысячу

КАЛИНИНГРАД, 16 июн - РИА Новости. Число пациентов, выписанных из стационаров после перенесенного коронавируса в Число пациентов, выписанных из стационаров после перенесенного коронавируса в Калининградской области , превысило тысячу человек, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 12 случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 2124 заболевших (инфицированных) коронавирусной инфекцией. Выписаны из стационаров 56 человек, всего выздоровели 1042 человека", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции семеро заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у троих из них диагностирована пневмония, в том числе у одного пациента тяжелая форма. У остальных заболевание протекает бессимптомно.

Всего на 16 июня в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек на COVID-19 обследовано 71,6 тысячи человек. Выявлено 2124 случая заражения, из которых 1042 человека выздоровели, 34 скончались. Под медицинским наблюдением остаются 4832 человека.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Калининградской области, во вторник в регионе возобновляется оказание всех видов стоматологической помощи, а также некоторых видов медицинских услуг, в частности, по косметологии, массажу, пластической хирургии.

Однако запрет на проведение массовых мероприятий в регионе, который должен был завершиться 15 июня, сохраняется до особого распоряжения областного правительства. До 1 июля детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп. Продолжает действовать и 14-дневный режим самоизоляции для прилетевших в Калининградскую область из других регионов.