Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572990677.html
В Калининградской области число выздоровевших от COVID превысило тысячу
Число пациентов, выписанных из стационаров после перенесенного коронавируса в Калининградской области, превысило тысячу человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калининградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568314232_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_602de53c62f05a1c56a8c96761817300.jpg
https://ria.ru/20200616/1572977233.html
https://ria.ru/20200603/1572413999.html
калининградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568314232_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_602de53c62f05a1c56a8c96761817300.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568314232_0:0:1440:1080_1400x0_80_0_0_47a3a00c1593d05609af74eba654a757.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568314232_319:116:1057:854_1400x0_80_0_0_4dea16d7f00733bdb3cd85aa86716fae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, общество

В Калининградской области число выздоровевших от COVID превысило тысячу

11:52 16.06.2020
210
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Больничная палата. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 16 июн - РИА Новости. Число пациентов, выписанных из стационаров после перенесенного коронавируса в Калининградской области, превысило тысячу человек, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 12 случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 2124 заболевших (инфицированных) коронавирусной инфекцией. Выписаны из стационаров 56 человек, всего выздоровели 1042 человека", - сообщили в оперштабе.
Медики на крыльце красной зоны
05:51Распространение нового коронавируса
В России в ближайшие дни начнутся испытания вакцины от COVID-19 на людях
По данным оперштаба, среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции семеро заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у троих из них диагностирована пневмония, в том числе у одного пациента тяжелая форма. У остальных заболевание протекает бессимптомно.
Всего на 16 июня в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек на COVID-19 обследовано 71,6 тысячи человек. Выявлено 2124 случая заражения, из которых 1042 человека выздоровели, 34 скончались. Под медицинским наблюдением остаются 4832 человека.
Медицинский работни
3 июня, 16:15Распространение нового коронавируса
Медики должны полоскать горло спиртом после больных с симптомами COVID-19
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Калининградской области, во вторник в регионе возобновляется оказание всех видов стоматологической помощи, а также некоторых видов медицинских услуг, в частности, по косметологии, массажу, пластической хирургии.
Однако запрет на проведение массовых мероприятий в регионе, который должен был завершиться 15 июня, сохраняется до особого распоряжения областного правительства. До 1 июля детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп. Продолжает действовать и 14-дневный режим самоизоляции для прилетевших в Калининградскую область из других регионов.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьОбщество
Рекомендуем
Механизированная колонна военной техники во время репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге
В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
Патагонская мара с детенышами в Калининградском зоопарке
В Калининградской области открывают парки и зоопарки
Линии электропередач
В Кузбассе подросток погиб, упав с опоры ЛЭП после неудачного селфи
Вид на Калининград
В Калининграде приостановил работу завод, где выявили очаг коронавируса
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
Курильские острова
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова
В ФОМС оценили объем оказания медицинской помощи пациентам
Врач-стоматолог
В Калининградской области с 16 июня начнут работу стоматологии
Военнослужащие на военном параде в Севастополе
В Крыму изменили место проведения парада Победы
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
В Москве начала работу комиссия электронного голосования
Клещи в пробирке
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
Коронавирус COVID-19
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин открыл сезон летних веранд в Москве
Калининград
Калининградские власти отложили начало туристического сезона
В больнице
В Самарской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 50
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
Лента новостейМолния