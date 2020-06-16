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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей и заболеваемость инфекциями, которые передают клещи, не превышает среднемноголетних... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:07
клещ
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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клещ, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами

11:52 16.06.2020 (обновлено: 12:07 16.06.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКлещи в пробирке
Клещи в пробирке
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Клещи в пробирке. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей и заболеваемость инфекциями, которые передают клещи, не превышает среднемноголетних значений, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По еженедельным данным в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми клещами, не превышает среднемноголетних значений", - говорится в сообщении.

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В большинстве регионов уже проводят акарицидные обработки, на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проводятся акарицидные обработки крупного и мелкого рогатого скота, уточняется в материале.
"С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,5 миллиона человек, планируется привить более 3,2 миллиона человек", - уточнили в Роспотребнадзоре.
В субъектах России обеспечена готовность лабораторий, которые проводят исследование клещей, уже исследовано 188 тысяч насекомых, отметили в ведомстве.
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КлещРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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