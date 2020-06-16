Ученые обнаружили у переболевших COVID-19 новые более сильные антитела

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Исследователи университетского медицинского центра Исследователи университетского медицинского центра Амстердама обнаружили у вылечившихся от COVID-19 пациентов новые гораздо более сильные антитела к вирусу, чем антитела у пациентов, переболевших коронавирусами ранее, сообщает издание NL Times со ссылкой на медиков.

Ученые нашли два протеина, которые могут помочь в создании многообещающего лекарства от коронавируса. "Эти новые антитела в сотню раз сильнее, чем антитела, которые уже были раньше", - заявила глава исследования доктор Марит ван Гилс. Отмечается, что если антитела более сильные, это значит, что для эффективного лечения их требуется меньше, а значит, лекарство из них будет дешевле производить.

"Мы тестировали в лаборатории все антитела из крови пациентов с COVID-19 и выделяли наиболее сильные варианты", - сказала она.

Следующим шагом предстоит доказать, что антитела безопасны к применению. Сначала тесты будут проводить на лабораторных животных. Если тесты будут успешными, то начнутся испытания на людях. Доктор ван Гилс надеется, что тестирование на людях может стартовать в начале следующего года. После этого можно будет приступить к масштабному производству.

Исследователи из Амстердама проложат тестировать кровь вылечившихся от COVID-19 пациентов и искать еще более сильные антитела. Они надеются разработать своего рода "коктейль" из антител, чтобы предотвращать заражение коронавирусом, который будет действовать как вакцина с коротким сроком действия.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.