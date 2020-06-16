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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572990348.html
Ученые обнаружили у переболевших COVID-19 новые более сильные антитела
Исследователи университетского медицинского центра Амстердама обнаружили у вылечившихся от COVID-19 пациентов новые гораздо более сильные антитела к вирусу, чем РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
открытия - риа наука
воз
амстердам
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1400x0_80_0_0_c35a4f30bf0b64459d2e7273e1f75585.jpg
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, открытия - риа наука, воз, амстердам

Ученые обнаружили у переболевших COVID-19 новые более сильные антитела

11:48 16.06.2020
13293
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Исследователи университетского медицинского центра Амстердама обнаружили у вылечившихся от COVID-19 пациентов новые гораздо более сильные антитела к вирусу, чем антитела у пациентов, переболевших коронавирусами ранее, сообщает издание NL Times со ссылкой на медиков.
Ученые нашли два протеина, которые могут помочь в создании многообещающего лекарства от коронавируса. "Эти новые антитела в сотню раз сильнее, чем антитела, которые уже были раньше", - заявила глава исследования доктор Марит ван Гилс. Отмечается, что если антитела более сильные, это значит, что для эффективного лечения их требуется меньше, а значит, лекарство из них будет дешевле производить.
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10 апреля, 13:21РИА Наука
Составлена детальная карта генома нового коронавируса
"Мы тестировали в лаборатории все антитела из крови пациентов с COVID-19 и выделяли наиболее сильные варианты", - сказала она.
Следующим шагом предстоит доказать, что антитела безопасны к применению. Сначала тесты будут проводить на лабораторных животных. Если тесты будут успешными, то начнутся испытания на людях. Доктор ван Гилс надеется, что тестирование на людях может стартовать в начале следующего года. После этого можно будет приступить к масштабному производству.
Исследователи из Амстердама проложат тестировать кровь вылечившихся от COVID-19 пациентов и искать еще более сильные антитела. Они надеются разработать своего рода "коктейль" из антител, чтобы предотвращать заражение коронавирусом, который будет действовать как вакцина с коротким сроком действия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
2040011
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыОткрытия - РИА НаукаВОЗАмстердам
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