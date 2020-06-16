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https://ria.ru/20200616/1572990311.html
В Самарской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 50
Сорокапятилетний пациент с коронавирусом скончался в Самарской области, всего в регионе зарегистрированы 50 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:48
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, самарская область, общество

В Самарской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 50

11:48 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице. Архивное фото
САМАРА, 16 июн - РИА Новости. Сорокапятилетний пациент с коронавирусом скончался в Самарской области, всего в регионе зарегистрированы 50 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 193 человека с коронавирусом, в том числе один - в Самарской области.
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
11 июня, 22:05
В Самарской области озвучили статистику смертей от пневмонии
"Всего в регионе 50 пациентов скончались, в том числе мужчина 45 лет, у которого заболевание протекало в тяжелой форме", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 70 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 42 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 16 человек заразились от ранее заболевших, у 12 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3980 случаев заражения коронавирусом, 1942 человека выздоровели.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьОбщество
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