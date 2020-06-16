В Самарской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 50

Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 193 человека с коронавирусом, в том числе один - в Самарской области.

"Всего в регионе 50 пациентов скончались, в том числе мужчина 45 лет, у которого заболевание протекало в тяжелой форме", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 70 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 42 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 16 человек заразились от ранее заболевших, у 12 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.