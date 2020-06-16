В Самарской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 50

САМАРА, 16 июн - РИА Новости. Сорокапятилетний пациент с коронавирусом скончался в Самарской области, всего в регионе зарегистрированы 50 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 193 человека с коронавирусом, в том числе один - в Самарской области.
"Всего в регионе 50 пациентов скончались, в том числе мужчина 45 лет, у которого заболевание протекало в тяжелой форме", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 70 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 42 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 16 человек заразились от ранее заболевших, у 12 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3980 случаев заражения коронавирусом, 1942 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.