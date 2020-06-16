В беспорядках в Дагестане участвовали около 400 граждан Азербайджана

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В беспорядках в лагере временного содержания в Дагестане участвовали около 400 граждан Азербайджана, которые попались перекрыть федеральную трассу "Кавказ", сообщается на сайте республиканского СУСК.
До этого и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев рассказали РИИ Новости, что граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией COVID-19. Ночью ситуацию стабилизировали.
"По предварительным данным, 15 июня примерно в 20 часов 30 минут граждане Азербайджана в количестве примерно 400 человек, недовольные организацией их пропуска на территорию Азербайджана…, вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и пытались перекрыть движение", - говорится в релизе.
Когда их попытались усмирить полицейские, в ответ полетели камни и "другие предметы".
Общежитие и палаточный городок находятся близ села Куллар Дербентского района.
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