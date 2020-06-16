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В беспорядках в Дагестане участвовали около 400 граждан Азербайджана
В беспорядках в лагере временного содержания в Дагестане участвовали около 400 граждан Азербайджана, которые попались перекрыть федеральную трассу "Кавказ",... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:46
беспорядки во временном лагере в дагестане
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дербентский район
азербайджан
происшествия
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353
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беспорядки во временном лагере в дагестане, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дербентский район, азербайджан, происшествия

В беспорядках в Дагестане участвовали около 400 граждан Азербайджана

11:46 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В беспорядках в лагере временного содержания в Дагестане участвовали около 400 граждан Азербайджана, которые попались перекрыть федеральную трассу "Кавказ", сообщается на сайте республиканского СУСК.
До этого и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев рассказали РИИ Новости, что граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией COVID-19. Ночью ситуацию стабилизировали.
"По предварительным данным, 15 июня примерно в 20 часов 30 минут граждане Азербайджана в количестве примерно 400 человек, недовольные организацией их пропуска на территорию Азербайджана…, вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и пытались перекрыть движение", - говорится в релизе.
Когда их попытались усмирить полицейские, в ответ полетели камни и "другие предметы".
Общежитие и палаточный городок находятся близ села Куллар Дербентского района.
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Беспорядки во временном лагере в ДагестанеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дербентский районАзербайджанПроисшествия
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