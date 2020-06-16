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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200616/1572990149.html
Предприятия Москвы примут участие в международной энергетической выставке
Московские производители в режиме онлайн примут участие в международной выставке энергетических продуктов и технологий, которая пройдет в августе в китайском... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:45
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр прохоров, москва

Предприятия Москвы примут участие в международной энергетической выставке

11:45 16.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московские производители в режиме онлайн примут участие в международной выставке энергетических продуктов и технологий, которая пройдет в августе в китайском городе Гуанчжоу, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Виртуальный выставочный зал правительства Москвы будет организован на выставке Asia-Pacific Power Product & Technology Exhibition с 16 по 18 августа 2020 года. Организатором коллективного стенда столичных производителей выступит Центр "Моспром", отмечается в сообщении.
"Международная выставка энергетических продуктов и технологий проходит ежегодно в Китае в городе Гуанчжоу. Виртуальный выставочный зал Правительства Москвы с проектами и продукцией столичных компаний появится на этой выставке впервые. Центр "Моспром" объединит на коллективном стенде офлайн и онлайн форматы, а также на 100% профинансирует стоимость участия московских производителей в выставке", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Помимо стандартной офлайн презентации высокотехнологичных компаний, Центр "Моспром" представит участникам выставки инновационный выставочный формат, позволяющий производителям продемонстрировать свою продукцию, а международным партнерам и отраслевым специалистам получить информацию о столичных компаниях и их услугах без зарубежных поездок.
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В виртуальном пространстве правительства Москвы международные партнеры смогут посетить три основных зала, которые продемонстрируют возможности столичных компаний - сервисные предложения, технические документы и интерактивный контент. Байеры получат доступ к онлайн технологическим турам по производствам Москвы, смогут запланировать индивидуальные встречи и даже подписать экспортные соглашения в режиме онлайн.
"Участие в выставке предусматривает полный комплекс предпродажных мероприятий, в число которых входит: предварительные переговоры с проверенными байерами, деловые встречи в формате MatchMaking, адаптация презентационных материалов, индивидуальные рекомендации по продвижению товаров на целевом рынке, тренинги не только по эффективному участию в выставочных мероприятиях, но и по технике ведения переговоров", - рассказала гендиректор АНО "Моспром" Наталья Шувалова.
Отмечается также, что по итогам выставки столичные производители автоматически попадут в программу поддержки московских экспортеров "Менторская гостиная", которая работает на базе Центра "Моспром". Данная программа позволит получить бесплатное персональное сопровождение проведенных переговоров для заключения экспортных контрактов и поможет в преодолении внешнеэкономических барьеров.
Центр "Моспром", подведомственный ДИПП, запустил телеграмм-канал и виртуальный помощник, куда каждый столичный производитель может прислать запрос на получение меры поддержки или экспертной консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности, подборку бизнес-аналитики или записаться на обучающие онлайн-мероприятия, напомнили в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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