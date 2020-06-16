Предприятия Москвы примут участие в международной энергетической выставке

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московские производители в режиме онлайн примут участие в международной выставке энергетических продуктов и технологий, которая пройдет в августе в китайском городе Гуанчжоу, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Виртуальный выставочный зал правительства Москвы будет организован на выставке Asia-Pacific Power Product & Technology Exhibition с 16 по 18 августа 2020 года. Организатором коллективного стенда столичных производителей выступит Центр "Моспром", отмечается в сообщении.

"Международная выставка энергетических продуктов и технологий проходит ежегодно в Китае в городе Гуанчжоу. Виртуальный выставочный зал Правительства Москвы с проектами и продукцией столичных компаний появится на этой выставке впервые. Центр "Моспром" объединит на коллективном стенде офлайн и онлайн форматы, а также на 100% профинансирует стоимость участия московских производителей в выставке", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова

Помимо стандартной офлайн презентации высокотехнологичных компаний, Центр "Моспром" представит участникам выставки инновационный выставочный формат, позволяющий производителям продемонстрировать свою продукцию, а международным партнерам и отраслевым специалистам получить информацию о столичных компаниях и их услугах без зарубежных поездок.

В виртуальном пространстве правительства Москвы международные партнеры смогут посетить три основных зала, которые продемонстрируют возможности столичных компаний - сервисные предложения, технические документы и интерактивный контент. Байеры получат доступ к онлайн технологическим турам по производствам Москвы, смогут запланировать индивидуальные встречи и даже подписать экспортные соглашения в режиме онлайн.

"Участие в выставке предусматривает полный комплекс предпродажных мероприятий, в число которых входит: предварительные переговоры с проверенными байерами, деловые встречи в формате MatchMaking, адаптация презентационных материалов, индивидуальные рекомендации по продвижению товаров на целевом рынке, тренинги не только по эффективному участию в выставочных мероприятиях, но и по технике ведения переговоров", - рассказала гендиректор АНО "Моспром" Наталья Шувалова.

Отмечается также, что по итогам выставки столичные производители автоматически попадут в программу поддержки московских экспортеров "Менторская гостиная", которая работает на базе Центра "Моспром". Данная программа позволит получить бесплатное персональное сопровождение проведенных переговоров для заключения экспортных контрактов и поможет в преодолении внешнеэкономических барьеров.