В Нью-Йорке три полицейских отравились коктейлями с отбеливателем

Инцидент произошел вечером в понедельник. "Сегодня вечером несколько сотрудников, задействованные на протестах в Нижнем Манхэттене, перекусили в (ресторане быстрого питания) Shake Shack... В какой-то момент (они) обнаружили, что токсическое вещество, предположительно, отбеливатель, было добавлено в их напитки", - говорится в заявлении. Как сообщается, в настоящее время полицейские находятся в больнице, и, "как ожидается, должны поправиться".