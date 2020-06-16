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В Нью-Йорке три полицейских отравились коктейлями с отбеливателем
Трое полицейских в Нью-Йорке были госпитализированы, после того, как выпили молочные коктейли, в которых, предположительно, содержался отбеливатель, говорится в РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:45
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
нью-йорк (город)
манхэттен
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, нью-йорк (город), манхэттен, сша, в мире

В Нью-Йорке три полицейских отравились коктейлями с отбеливателем

11:45 16.06.2020
2423
© AP Photo / Seth WenigПолицейские в пригороде Нью-Йорка
Полицейские в пригороде Нью-Йорка
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейские в пригороде Нью-Йорка. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Трое полицейских в Нью-Йорке были госпитализированы, после того, как выпили молочные коктейли, в которых, предположительно, содержался отбеливатель, говорится в заявлении, опубликованном на странице профсоюза полицейских Police Benevolent Association.
Инцидент произошел вечером в понедельник. "Сегодня вечером несколько сотрудников, задействованные на протестах в Нижнем Манхэттене, перекусили в (ресторане быстрого питания) Shake Shack... В какой-то момент (они) обнаружили, что токсическое вещество, предположительно, отбеливатель, было добавлено в их напитки", - говорится в заявлении. Как сообщается, в настоящее время полицейские находятся в больнице, и, "как ожидается, должны поправиться".
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"Когда полицейские Нью-Йорка не могут даже перекусить, не подвергшись нападению, становится ясно, что обстановка, в которой мы работаем, ухудшилась до критического уровня. Мы не можем позволить себе ослабить бдительность даже на мгновение", - заявили в профсоюзе полиции.
"Сегодня трое наших офицеров были намеренно отравлены одним или более сотрудниками Shake Shack. К счастью, они серьезно не пострадали", - заявили в еще одном профсоюзе Detectives' Endowment Association, представляющем нью-йоркских следователей.
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Представители сети-ресторанов Shake Shack заявили, что обеспокоены случившимся и сотрудничают с полицией. "Мы пришли в ужас от сообщений про то, что офицеры полиции пострадали в нашем (ресторане) на Манхэттене. Мы сотрудничаем с полицией в расследовании", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Shake Shack.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаНью-Йорк (город)МанхэттенСШАВ мире
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