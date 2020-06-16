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Южная Корея проводит заседание Совбеза после взрыва офиса связи в Кэсоне
Высшие должностные лица Службы безопасности Южной Кореи проводят во вторник днем заседание Совета национальной безопасности (NSC) для обсуждения нынешнего... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:45
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северная корея, южная корея, кндр, в мире

Южная Корея проводит заседание Совбеза после взрыва офиса связи в Кэсоне

11:45 16.06.2020
339
© REUTERS / Yonhap Дым над промышленным комплексом в городе Кэсон, КНДР
Дым над промышленным комплексом в городе Кэсон, КНДР
© REUTERS / Yonhap
Дым над промышленным комплексом в городе Кэсон, КНДР
СЕУЛ, 16 июн – РИА Новости. Высшие должностные лица Службы безопасности Южной Кореи проводят во вторник днем заседание Совета национальной безопасности (NSC) для обсуждения нынешнего межкорейского кризиса, сообщила президентская администрация РК.
"Постоянные члены СНБ под председательством начальника управления национальной безопасности при президенте РК (Чон Ый Ёна – ред.) начали заседание в 17.15 (11.15 мск) 16 июня", - сообщил журналистам представитель администрации Ким Мин Сок.
Ожидается, что члены СНБ обсудят ситуацию с КНДР и уничтожение во вторник межкорейского координационного бюро в совместном промышленном комплексе Кэсон в Северной Корее.
Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник сообщило во вторник, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы, и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.
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11:29Сказано в эфире
Эксперт оценил новый уровень обострения между КНДР и Южной КореейВ КНДР близ демилитаризованной зоны прогремели взрывы, ранее Пхеньян сообщил о намерении вернуть туда свои воинские подразделения. В эфире радио Sputnik кандидат политических наук Василий Кашин прокомментировал ситуацию.
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