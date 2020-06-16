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https://ria.ru/20200616/1572989901.html
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 30 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:42
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч

11:42 16.06.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
ВАРШАВА, 16 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 30 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 407 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 30 195.
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За тот же период скончались 16 человек. Общее число летальных случаев составило 1272.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1806 человек, 80 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 95 641 находится на карантине, 14 564 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
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