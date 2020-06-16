В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч

ВАРШАВА, 16 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Польше превысило 30 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 407 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 30 195.

За тот же период скончались 16 человек. Общее число летальных случаев составило 1272.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1806 человек, 80 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 95 641 находится на карантине, 14 564 выздоровели.