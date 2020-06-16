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В Мордовии сотрудница дома ребенка заразила COVID-19 коллег и детей
Сотрудница специализированного дома ребёнка в Мордовии заразила коронавирусом коллег и воспитанников приюта, учреждение закрыто на карантин, сообщает... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика мордовия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика мордовия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Мордовии сотрудница дома ребенка заразила COVID-19 коллег и детей

11:39 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице. Архивное фото
УФА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудница специализированного дома ребёнка в Мордовии заразила коронавирусом коллег и воспитанников приюта, учреждение закрыто на карантин, сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.
"Имеет место факт заноса инфекции в ГКУЗ РМ "Большеберезниковский дом ребенка специализированный". Большая часть подтвержденных сегодня случаев COVID-19 в Большеберезниковском районе связана с этим фактом: инфицированные являются сотрудниками и воспитанниками этого учреждения", - сообщает оперштаб региона.
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По данным штаба, "занос произошел в результате нарушения правил поведения в сложной санитарно-эпидемической ситуации со стороны одной из сотрудниц".
"Вероятно, она была инфицирована вследствие контактов с приехавшим погостить из другого региона родственником. В дальнейшем сотрудница, никому об этом не сообщившая и не соблюдавшая предписанной самоизоляции, даже имея признаки заболевания, не поставила в известность руководство и врачей, занялась самолечением и продолжала ходить на работу",- говорится в сообщении.
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Роспотребнадзор Мордовии закрыл учреждение на карантин, чтобы не допустить распространения инфекции. "Сейчас учреждение находится на карантине, все без исключения сотрудники и воспитанники прошли тестирование на коронавирус. За всеми воспитанниками установлено постоянное медицинское наблюдение. В настоящий момент ни у кого из детей не имеется клинических признаков заболевания. Мы будем информировать о дальнейшем развитии ситуации", - сообщает оперштаб.
По данным минздрава региона, в Мордовии за сутки выявили 55 новых новых случаев коронавируса, из них 24 случая в Большеберезниковском районе. Всего в республике зафиксировано 2707 случаев заболевания COVID-19.
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