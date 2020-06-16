В Мордовии сотрудница дома ребенка заразила COVID-19 коллег и детей

УФА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудница специализированного дома ребёнка в Мордовии заразила коронавирусом коллег и воспитанников приюта, учреждение закрыто на карантин, сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.
"Имеет место факт заноса инфекции в ГКУЗ РМ "Большеберезниковский дом ребенка специализированный". Большая часть подтвержденных сегодня случаев COVID-19 в Большеберезниковском районе связана с этим фактом: инфицированные являются сотрудниками и воспитанниками этого учреждения", - сообщает оперштаб региона.
По данным штаба, "занос произошел в результате нарушения правил поведения в сложной санитарно-эпидемической ситуации со стороны одной из сотрудниц".
"Вероятно, она была инфицирована вследствие контактов с приехавшим погостить из другого региона родственником. В дальнейшем сотрудница, никому об этом не сообщившая и не соблюдавшая предписанной самоизоляции, даже имея признаки заболевания, не поставила в известность руководство и врачей, занялась самолечением и продолжала ходить на работу",- говорится в сообщении.
Роспотребнадзор Мордовии закрыл учреждение на карантин, чтобы не допустить распространения инфекции. "Сейчас учреждение находится на карантине, все без исключения сотрудники и воспитанники прошли тестирование на коронавирус. За всеми воспитанниками установлено постоянное медицинское наблюдение. В настоящий момент ни у кого из детей не имеется клинических признаков заболевания. Мы будем информировать о дальнейшем развитии ситуации", - сообщает оперштаб.
По данным минздрава региона, в Мордовии за сутки выявили 55 новых новых случаев коронавируса, из них 24 случая в Большеберезниковском районе. Всего в республике зафиксировано 2707 случаев заболевания COVID-19.