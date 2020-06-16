В Мордовии сотрудница дома ребенка заразила COVID-19 коллег и детей

"Вероятно, она была инфицирована вследствие контактов с приехавшим погостить из другого региона родственником. В дальнейшем сотрудница, никому об этом не сообщившая и не соблюдавшая предписанной самоизоляции, даже имея признаки заболевания, не поставила в известность руководство и врачей, занялась самолечением и продолжала ходить на работу",- говорится в сообщении.