В Свердловской области умерли четыре пациента с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Еще четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, всего умерли 54 человека, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 54", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе зарегистрирован 231 новый случай COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Туры, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Режевского городского округа.
Всего в регионе зарегистрировано 9789 случаев новой коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 642. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки в области выписано 234 человека. Всего уральские врачи вылечили 4469 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.