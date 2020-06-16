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В Свердловской области умерли четыре пациента с COVID-19
Еще четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, всего умерли 54 человека, сообщает во вторник оперативный штаб региона по... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:36
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ревда, свердловская область, нижняя тура, качканар, общество

В Свердловской области умерли четыре пациента с COVID-19

11:36 16.06.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Машина скорой помощи . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Еще четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, всего умерли 54 человека, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 54", - говорится в сообщении.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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В Свердловской области продлили режим повышенной готовности
За сутки в регионе зарегистрирован 231 новый случай COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Туры, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Режевского городского округа.
Всего в регионе зарегистрировано 9789 случаев новой коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Медицинский работник у машины скорой помощи
Вчера, 11:26Распространение нового коронавируса
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 642. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки в области выписано 234 человека. Всего уральские врачи вылечили 4469 пациентов, отмечает штаб.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РевдаСвердловская областьНижняя ТураКачканарОбщество
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