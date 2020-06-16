Китай выразил протест Индии из-за инцидента на границе

ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Китай выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе, Пекин заявил, что индийские военные нарушили договоренности, пересекли границу, напали на китайских военных и спровоцировали столкновение, завил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее представитель армии Индии сообщил, что один офицер и двое солдат погибли в столкновении с китайскими военными в районе Галван в восточном Ладакхе, произошедшим накануне вечером, в настоящий момент высокопоставленные военные чиновники двух стран проводят переговоры по урегулированию ситуации на границе.

"Я не располагаю такой информацией (о гибели индийских военнослужащих – ред.). В последнее время, чтобы снизить напряженность ситуации на границе Индии и Китая, стороны находились в тесном контакте по дипломатическим и военным каналам", - заявил дипломат.

Он напомнил, что 6 июня состоялась встреча высокопоставленных военных двух стран, в ходе которой удалось добиться важного консенсуса по урегулированию ситуации на границе, но "15 июня индийские военные серьезно нарушили наши договоренности и дважды пересекли границу для совершения противоправных действий, они спровоцировали и напали на китайских военнослужащих, что привело к серьезному физическому столкновению между сторонами".

"Китай выразил протест и сделал строгое представление индийской стороне, мы вновь официально просим Индию следовать нашему консенсусу", - добавил дипломат.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Пекин также призвал Нью-Дели не пересекать черту, не создавать проблем и не предпринимать односторонних действий, которые могут усугубить ситуацию.

В начале прошлой недели СМИ сообщали, что Индия и Китай выводят войска из восточного Ладакха после месяца противостояния в регионе.

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.

Командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенанта Хариндер Сингх 6 июня обсудил сложившуюся ситуацию с командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Народно-освободительной армии Китая Лю Линем.

МИД Индии по итогам прошедших 6 июня переговоров заявили, что Индия и Китай согласились урегулировать ситуацию мирным путем, будут продолжать контакты на военном и дипломатическом уровнях.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира , а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш . Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.